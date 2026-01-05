El gobierno de La Habana denunció la muerte de 32 cubanos durante los ataques de EEUU a Venezuela

Durante su mensaje al país, Padrino López denunció la “brutal agresión militar contra nuestra soberanía” por parte de Washington y reiteró la acusación de “secuestro” del presidente venezolano. “Ayer se llevaron secuestrada a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente. Es el presidente Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional electo para el período 2025-2031”, afirmó, al tiempo que lo definió como “el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”.