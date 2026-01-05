El gobierno de La Habana denunció la muerte de 32 cubanos durante los ataques de EEUU a Venezuela

El gobierno de Cuba informó este domingo que 32 ciudadanos cubanos murieron durante los ataques llevados a cabo por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela en la madrugada del sábado, una operación que culminó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Según un comunicado difundido por el gobierno de Miguel Díaz-Canel y reproducido por el medio oficialista Cubadebate, las muertes se produjeron “como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela”. De acuerdo con la información oficial, los fallecidos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”.
“El cumplimiento del deber fue digno y heroico”, sostuvo el gobierno cubano, al señalar que los compatriotas “cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”.
Ante estos hechos, Díaz-Canel decretó dos días de luto nacional por el fallecimiento de los cubanos durante la operación estadounidense, que finalizó con el traslado de Maduro y su esposa a Nueva York. Allí, este lunes, ambos deberán comparecer ante un juez para responder a cargos de “narcoterrorismo”.
Antes de que se conociera el comunicado oficial de La Habana, el ministro de Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, había informado que la mayoría de los escoltas y guardaespaldas encargados de proteger a Maduro fueron “asesinados a sangre fría” por militares estadounidenses durante la captura del mandatario y de su esposa.
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa (…) hecho perpetrado ayer, sábado 3 de enero, luego de que se asesinara a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad: soldados, soldadas y ciudadanos inocentes”, afirmó Padrino López en una alocución transmitida de manera obligatoria por todas las emisoras de radio y televisión del país.
Sin embargo, el ministro no precisó cifras oficiales de muertos ni heridos como consecuencia de los bombardeos lanzados por Estados Unidos contra instalaciones militares y gubernamentales en Caracas y en al menos tres estados venezolanos.
Casi 48 horas después de los ataques -calificados como inéditos en América Latina en las últimas décadas-, el único balance oficial de fallecidos es el difundido por el gobierno cubano. No obstante, medios locales venezolanos reportaron el sábado al menos 25 muertos, de los cuales 15 pertenecerían al Batallón de Seguridad Presidencial N° 6, responsable de la custodia del mandatario y de su familia, según el diario caraqueño Tal Cual.
Por su parte, The New York Times indicó que la cifra de víctimas ascendería a 80, citando a funcionarios venezolanos que solicitaron no ser identificados.
Durante su mensaje al país, Padrino López denunció la “brutal agresión militar contra nuestra soberanía” por parte de Washington y reiteró la acusación de “secuestro” del presidente venezolano. “Ayer se llevaron secuestrada a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente. Es el presidente Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional electo para el período 2025-2031”, afirmó, al tiempo que lo definió como “el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”.
No obstante, el jefe militar anunció el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta “encargada” del país. Rodríguez encabezó este domingo su primer consejo de ministros y juramentará como presidenta encargada este lunes ante la Asamblea Nacional.