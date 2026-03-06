Premios Oscars 2026: dónde ver las películas nominadas

La temporada de premios ya está en su recta final y el cine vuelve a ocupar el centro de la conversación. A pocos días de la entrega de los premios Oscar 2026 (serán el domingo 15 de marzo en Los Ángeles), las plataformas de streaming se llenaron de títulos nominados. Para quienes quieren llegar a la ceremonia con varias películas vistas, hay opciones en casi todos los catálogos.