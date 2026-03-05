El particular regalo de Messi a Trump en la Casa Blanca

Donald Trump recibió este jueves al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca para homenajear al equipo por el título de la Major League Soccer (MLS) conseguido en la última temporada. Lionel Messi encabezó la delegación junto a Jorge Mas, propietario administrativo de la franquicia.
Tras el discurso del presidente estadounidense, llegó el momento de los obsequios. Primero, Mas le entregó a Trump una camiseta de Inter Miami con el número 47, en referencia a que se trata del 47.º presidente de Estados Unidos.
Luego fue el turno de Messi. El capitán argentino le regaló al mandatario una pelota especial de color rosa -el color característico del club- que incluye referencias a los títulos recientes obtenidos por el equipo.
El último presente fue de Javier Mascherano, quien le entregó a Trump un reloj marca Rolex. Después del intercambio de regalos, el presidente invitó al plantel a recorrer el Salón Oval de la Casa Blanca.
La visita marcó la primera vez que Messi estuvo en la residencia presidencial. En 2025 había sido invitado por Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no asistió por cuestiones de agenda.