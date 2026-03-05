Secciones
DeportesFútbol

¿Por qué Inter Miami le regaló a Trump una camiseta con el número "47"?

Durante la visita del plantel a la Casa Blanca, Lionel Messi y sus compañeros le entregaron al presidente de Estados Unidos una camiseta especial del club. El número elegido tiene un significado político directo.

OBSEQUIO. El Inter Miami le regaló una camiseta a Donald Trump. OBSEQUIO. El Inter Miami le regaló una camiseta a Donald Trump.
Hace 1 Hs

La visita de Inter Miami a la Casa Blanca dejó varias postales llamativas, pero una de las más comentadas fue el regalo que el club le entregó a Donald Trump: una camiseta personalizada con el número 47.

La prenda fue exhibida durante la ceremonia junto al trofeo obtenido por el equipo en la última temporada de la Major League Soccer (MLS). Sobre una mesa colocada frente al atril desde el cual habló el mandatario estadounidense, la camiseta llamó rápidamente la atención de los presentes y de las cámaras.

El número no fue elegido al azar. El “47” hace referencia al actual mandato presidencial de Trump, quien se convirtió en el 47.º presidente de los Estados Unidos. De esa manera, el club buscó dejar un gesto simbólico durante la recepción oficial del plantel en la residencia presidencial.

El momento se dio en el marco de una ceremonia protocolar en la que el presidente recibió al equipo de Florida para celebrar el título conseguido en la última temporada de la MLS.

Durante el acto, Lionel Messi ingresó al salón principal de la Casa Blanca junto al propio Trump y al propietario de la franquicia, Jorge Mas, mientras el resto del plantel aguardaba formado detrás del atril.

La presencia del capitán argentino fue uno de los puntos más comentados del evento, en parte por el perfil reservado que suele mantener el rosarino en cuestiones vinculadas a la política.

En ese contexto, la camiseta con el número 47 se convirtió en uno de los símbolos de la jornada. Más allá del gesto protocolar, el obsequio reflejó el carácter institucional de la visita, que sigue una tradición muy arraigada en el deporte estadounidense.

En Estados Unidos es habitual que el presidente reciba en la Casa Blanca a equipos campeones o protagonistas de las principales ligas del país como forma de reconocimiento oficial a su impacto deportivo.

La visita de Inter Miami se sumó a esa costumbre. Pero con Messi como capitán del equipo, el encuentro adquirió una dimensión global y dejó imágenes que rápidamente recorrieron el mundo.

Temas Lionel MessiMajor League SoccerDonald TrumpEstados UnidosArgentinaInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
1

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
2

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
3

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
4

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe
5

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina
6

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina

Más Noticias
Así es el plan de alimentación de los jugadores de San Martín: qué comen antes y después de entrenar

Así es el plan de alimentación de los jugadores de San Martín: qué comen antes y después de entrenar

La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve al fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve al fútbol de hoy

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Comentarios