¿Por qué Inter Miami le regaló a Trump una camiseta con el número "47"?

La visita de Inter Miami a la Casa Blanca dejó varias postales llamativas, pero una de las más comentadas fue el regalo que el club le entregó a Donald Trump: una camiseta personalizada con el número 47.
La prenda fue exhibida durante la ceremonia junto al trofeo obtenido por el equipo en la última temporada de la Major League Soccer (MLS). Sobre una mesa colocada frente al atril desde el cual habló el mandatario estadounidense, la camiseta llamó rápidamente la atención de los presentes y de las cámaras.
El número no fue elegido al azar. El “47” hace referencia al actual mandato presidencial de Trump, quien se convirtió en el 47.º presidente de los Estados Unidos. De esa manera, el club buscó dejar un gesto simbólico durante la recepción oficial del plantel en la residencia presidencial.
El momento se dio en el marco de una ceremonia protocolar en la que el presidente recibió al equipo de Florida para celebrar el título conseguido en la última temporada de la MLS.
Durante el acto, Lionel Messi ingresó al salón principal de la Casa Blanca junto al propio Trump y al propietario de la franquicia, Jorge Mas, mientras el resto del plantel aguardaba formado detrás del atril.
La presencia del capitán argentino fue uno de los puntos más comentados del evento, en parte por el perfil reservado que suele mantener el rosarino en cuestiones vinculadas a la política.
En ese contexto, la camiseta con el número 47 se convirtió en uno de los símbolos de la jornada. Más allá del gesto protocolar, el obsequio reflejó el carácter institucional de la visita, que sigue una tradición muy arraigada en el deporte estadounidense.
En Estados Unidos es habitual que el presidente reciba en la Casa Blanca a equipos campeones o protagonistas de las principales ligas del país como forma de reconocimiento oficial a su impacto deportivo.
La visita de Inter Miami se sumó a esa costumbre. Pero con Messi como capitán del equipo, el encuentro adquirió una dimensión global y dejó imágenes que rápidamente recorrieron el mundo.