Secciones
DeportesFútbol

La entrada de Messi con Trump en la Casa Blanca: la escena que marcó la visita de Inter Miami

El capitán argentino apareció junto al presidente de Estados Unidos y al propietario del club, Jorge Mas, ante el plantel formado y una multitud en el salón principal. La imagen del rosarino acompañando a Donald Trump fue uno de los momentos más comentados del acto.

La entrada de Messi junto a Trump y Jorge Mas. La entrada de Messi junto a Trump y Jorge Mas.
Hace 1 Hs

Después de horas de incertidumbre sobre su participación, Lionel Messi terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la recepción que Donald Trump ofreció al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca para celebrar el título obtenido en la última temporada de la MLS.

El capitán argentino ingresó al salón principal acompañado por el presidente de Estados Unidos y por el propietario de la franquicia, Jorge Mas. La escena generó expectativa, en parte por el perfil bajo que el rosarino suele mantener en cuestiones vinculadas con la política.

Dentro del salón, el plantel de “Las Garzas” aguardaba formado en tres filas escalonadas detrás del atril desde el cual el mandatario estadounidense ofrecería su discurso.

Instantes después, ante una multitud reunida en el opulento salón de la residencia presidencial en 1600 Pennsylvania Avenue NW, en Washington D.C., Messi apareció caminando junto a Trump y Mas.

Tras ingresar, el rosarino se ubicó a un costado del presidente. Quedó en un segundo plano respecto al mandatario, aunque un paso por delante de sus compañeros, que permanecían formados detrás del atril.

Durante la ceremonia también se exhibían sobre una mesa el trofeo obtenido por Inter Miami y una camiseta con el número 47, en referencia al actual mandato presidencial de Trump.

La visita se enmarca en una tradición habitual del deporte estadounidense: que el presidente reciba en la Casa Blanca a los equipos campeones de las principales ligas del país como reconocimiento institucional a sus logros deportivos.

Temas Lionel MessiCasa BlancaDonald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
1

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
2

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
3

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos
4

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe
5

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina
6

Brasil rechazó que la abogada santiagueña Agostina Páez regrese a la Argentina

Más Noticias
Así es el plan de alimentación de los jugadores de San Martín: qué comen antes y después de entrenar

Así es el plan de alimentación de los jugadores de San Martín: qué comen antes y después de entrenar

La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

La polémica orden que bajó la AFA a los clubes en medio del paro del fútbol argentino

Francisco Negro Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve al fútbol de hoy

Francisco "Negro" Ruiz, la leyenda viva de Atlético Tucumán: su carrera, el vínculo con Maradona y cómo ve al fútbol de hoy

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

A los 41 años, el ídolo de Atlético “Pulga” Rodríguez se retira del fútbol: tendrá su despedida en Santa Fe

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

En Tucumán, el Gobierno y UPCN sellaron un acuerdo salarial con un piso cercano al millón de pesos

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Video: mirá el golazo del tucumano Rodrigo Contreras desde mitad de cancha que puede ir al Puskás

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Comentarios