River se aparta del Comité Ejecutivo de la AFA y reclama cambios en su funcionamiento

La causa tiene como principales investigados al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, quienes fueron citados a declaración indagatoria por el presunto delito de omisión en el pago de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados. Según la denuncia, el monto bajo investigación supera los $19.300 millones entre retenciones impositivas y aportes previsionales que no habrían sido ingresados al fisco. Mientras tanto, River dejó clara su postura: no volverá a participar de las reuniones del Comité Ejecutivo hasta que se modifique el funcionamiento del organismo.