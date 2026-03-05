¿Por qué Messi visitó a Donald Trump en la Casa Blanca?

Este tipo de ceremonias es habitual en disciplinas como el fútbol americano, el béisbol o el básquet, donde los campeones o los equipos protagonistas de la temporada suelen ser homenajeados por el presidente. En este caso, la visita del club de Florida tuvo un atractivo adicional: la presencia de Messi, considerado por muchos como el futbolista más influyente de su generación.