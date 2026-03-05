¿Por qué Messi visitó a Donald Trump en la Casa Blanca?
El capitán argentino llegó junto al plantel de Inter Miami a la residencia presidencial en Washington. La visita formó parte de una tradición del deporte estadounidense de reconocer a equipos y figuras que marcaron impacto deportivo y cultural.
En uno de esos cruces que mezclan deporte, política y espectáculo, Lionel Messi y Donald Trump protagonizaron una escena que rápidamente comenzó a circular por redes sociales y medios de todo el mundo. El capitán de la selección argentina y el presidente de Estados Unidos se saludaron en los salones de la Casa Blanca, intercambiaron algunas palabras y compartieron sonrisas frente a las cámaras.
La presencia de Messi en Washington no respondió a un acto casual. El rosarino llegó acompañado por todo el plantel de Inter Miami, que fue recibido en la residencia presidencial como parte de una tradición muy arraigada en el deporte estadounidense: invitar a la Casa Blanca a equipos o figuras destacadas en reconocimiento a su impacto deportivo y cultural.
Este tipo de ceremonias es habitual en disciplinas como el fútbol americano, el béisbol o el básquet, donde los campeones o los equipos protagonistas de la temporada suelen ser homenajeados por el presidente. En este caso, la visita del club de Florida tuvo un atractivo adicional: la presencia de Messi, considerado por muchos como el futbolista más influyente de su generación.
La ceremonia siguió un protocolo cuidadosamente organizado. Primero ingresó al salón el plantel completo de Inter Miami, que tomó ubicación para el acto formal frente a funcionarios, invitados y parte de la prensa acreditada.
Minutos después llegó uno de los momentos más esperados de la jornada: la entrada del presidente Donald Trump, acompañado por el propietario del club, Jorge Mas, y por el capitán del equipo, Lionel Messi.
La escena fue breve, pero muy comentada. Los tres caminaron juntos hacia el atril mientras los jugadores y los invitados aplaudían. Trump saludó a varios de los futbolistas presentes y se tomó unos segundos para intercambiar gestos distendidos con Messi antes de comenzar su discurso.
Durante su intervención, el mandatario combinó referencias deportivas con algunos mensajes políticos. Trump destacó el crecimiento que tuvo el fútbol en Estados Unidos durante los últimos años y mencionó el impacto que generó la llegada de figuras internacionales a la Major League Soccer.
En ese contexto, hizo una mención especial al plantel de Inter Miami, al que felicitó por su protagonismo dentro del fútbol estadounidense y por el fenómeno global que se generó alrededor del club desde la llegada del campeón del mundo argentino.
Uno de los momentos más comentados del acto llegó en medio de ese discurso. Trump recordó su admiración por Pelé y confesó que siempre fue un gran fanático del histórico futbolista brasileño. Luego lanzó una pregunta que generó un clima distendido en la sala.
“¿Quién es mejor: Messi o Pelé?”, preguntó el presidente ante los presentes.
La reacción fue inmediata. Entre risas y aplausos, buena parte del auditorio -incluidos varios jugadores- respondió al unísono: “¡Messi!”.
El propio capitán argentino reaccionó con una sonrisa tímida ante la comparación con una de las mayores leyendas de la historia del fútbol, mientras el salón estallaba en carcajadas.
La escena, espontánea y relajada, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales del encuentro.
Con Messi como capitán, cada aparición pública de Inter Miami suele trascender lo estrictamente futbolístico. La visita a la Casa Blanca no fue la excepción.
El encuentro dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo: la del campeón del mundo argentino estrechando la mano del presidente de Estados Unidos en uno de los escenarios políticos más reconocibles del planeta.
Una postal que resume cómo el fútbol, cuando tiene como protagonista a Messi, puede convertirse también en un fenómeno cultural y político de alcance global.