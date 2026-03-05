Hugo Colace se despidió de Atlético Tucumán a través de las redes: “Fue un camino intenso y profundamente gratificante”
El entrenador cerró su ciclo en el club tras un año y dos meses de trabajo. En un mensaje en redes sociales destacó la promoción de más de 12 juveniles a Primera y la clasificación a dos playoffs.
Hugo Colace cerró oficialmente su etapa en Atlético. Tras dejar su cargo como entrenador, el exmediocampista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que repasó su paso por el club, agradeció a quienes lo acompañaron durante el proceso y valoró el trabajo realizado a lo largo de un ciclo que se extendió durante un año y dos meses.
“Hoy me toca cerrar una etapa muy especial en mi carrera después de 1 año y 2 meses en Atlético Tucumán”, escribió Colace en el inicio del posteo con el que se despidió de la institución.
El entrenador destacó especialmente algunos logros deportivos alcanzados durante su gestión, entre ellos la promoción de futbolistas juveniles al plantel de Primera División, uno de los aspectos que consideró más importantes del proceso.
“Fue un camino intenso, desafiante y profundamente gratificante. Tuvimos la oportunidad de formar y promover más de 12 jugadores a Primera División, algo que para mí representa uno de los mayores orgullos de este proceso”, expresó.
En su balance también remarcó la clasificación del equipo a dos instancias de playoffs, un hecho que calificó como histórico dentro del recorrido reciente del club.
“Además, logramos clasificar dos veces a los playoffs, un hecho histórico para el club”, agregó.
Colace también recordó el contexto en el que asumió la conducción del equipo. Según explicó, cuando inició su ciclo la situación deportiva era compleja y el equipo se encontraba muy cerca de perder la categoría.
“Cuando asumimos, el equipo estaba a un partido de descender, y con mucho trabajo, compromiso y convicción logramos mantener a Atlético en Primera”, señaló.
Para el entrenador, ese proceso permitió construir una identidad de juego y una manera de competir que, según expresó, espera que pueda sostenerse en el tiempo dentro del club.
“Construimos día a día una identidad y una forma de competir”, destacó.
En su mensaje también dedicó un agradecimiento especial a las personas que formaron parte de su cuerpo técnico durante el ciclo, a quienes definió como una pieza clave en el trabajo cotidiano.
“Nada de esto hubiera sido posible sin mi staff, un grupo de profesionales y personas increíbles que fueron sumándose en el camino y que estuvieron codo a codo conmigo en cada desafío”, escribió.
Además, extendió su reconocimiento al club, a los futbolistas y a los hinchas que acompañaron el proceso.
“También gracias al club, a los jugadores y a la gente que acompañó este proceso”, agregó.
En el cierre de su publicación, Colace volvió a poner el foco en la huella que, según considera, dejó su trabajo dentro de la institución más allá de los resultados deportivos.
“Más allá de los resultados, lo más lindo que queda es que se formó una idea, un hábito y una manera de trabajar que ojalá siga creciendo en el tiempo”, expresó.
Finalmente, el entrenador aseguró que se lleva una experiencia valiosa tanto en lo profesional como en lo personal.
“Me llevo grandes aprendizajes, relaciones y recuerdos. ¡Gracias Atlético!”, concluyó.
Con ese mensaje, Colace puso punto final a una etapa en Atlético Tucumán marcada por el trabajo con futbolistas jóvenes y por un proceso que, según remarcó en su despedida, buscó sentar bases para el futuro deportivo del club.