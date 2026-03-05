Secciones
Con dos cambios en la primera línea, Tarucas confirmó su equipo para enfrentar a Dogos

La franquicia del NOA tendrá dos modificaciones respecto al último partido: Mariano Muntaner y José Calderoni ingresan como titulares. El encuentro se jugará mañana desde las 21 en la Caldera del Parque.

Estanislao Pregot fue uno de los jugadores más desequilibrantes en el duelo entre Peñarol y Tarucas. Estanislao Pregot fue uno de los jugadores más desequilibrantes en el duelo entre Peñarol y Tarucas.
Hace 1 Hs

Tarucas ya tiene todo listo para su próximo compromiso en el Súper Rugby Américas. La franquicia del NOA confirmó su formación titular para enfrentar a Dogos XV, en un partido que se disputará mañana desde las 21 en la Caldera del Parque.

El equipo dirigido por Álvaro Galindo presentará dos modificaciones respecto a la alineación que viene de jugar el último encuentro. Ambos cambios se darán en la primera línea: Mariano Muntaner ingresará en lugar de Benjamín Garrido, mientras que José Calderoni ocupará el puesto de Raúl Guraiib.

Más allá de esas variantes, el resto del equipo se mantendrá sin modificaciones, lo que marca la intención del cuerpo técnico de sostener una base que viene consolidándose en el arranque de la temporada.

En la tercera línea volverá a aparecer como titular Tomás Dande, uno de los nombres que más expectativas generó en el último partido. El forward tucumano tuvo un debut soñado frente a Peñarol en el estadio Charrúa, donde marcó un try en su primera presentación oficial con la franquicia.

La conducción del equipo volverá a estar en manos de Ignacio Cerrutti como apertura, acompañado en el fondo por Mateo Pasquini y Tomás Vanni en las puntas. En el centro de la cancha se mantendrá la dupla conformada por Matías Orlando y Bautista Estofán.

El pack de forwards, en tanto, buscará sostener la intensidad que el equipo mostró en sus últimas presentaciones. La segunda línea estará integrada por Luciano Asevedo e Ignacio Marquieguez, mientras que la tercera línea la completarán Thiago Sbrocco, Dande y Agustín Sarelli.

Desde el banco de suplentes, el staff también contará con alternativas para sostener el ritmo del partido en un duelo que se espera exigente frente a la franquicia cordobesa.

El partido ante Dogos aparece como una buena oportunidad para que Tarucas continúe consolidando su funcionamiento colectivo y siga creciendo dentro del torneo. El equipo viene mostrando señales positivas y ahora buscará ratificarlas ante su gente.

La Caldera del Parque volverá a ser el escenario de una nueva presentación de la franquicia del NOA, en un duelo que promete intensidad y que puede marcar otro paso en la construcción del equipo.

Formación de Tarucas

Mariano MuntanerJosé CalderoniFrancisco MorenoIgnacio MarquieguezLuciano AsevedoTomás DandeAgustín SarelliThiago SbroccoEstanislao PregotIgnacio CerruttiMateo PasquiniBautista EstofanMatías OrlandoTomás VanniTomás Elizalde

Entrenador: Álvaro Galindo.

