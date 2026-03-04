Tarucas y la Legislatura, unidos para acercar el rugby profesional a los chicos

El rugby tucumano dio un paso concreto para achicar distancias entre el sueño y la realidad. Con el respaldo de la Legislatura, la franquicia Tarucas abrió sus puertas a las divisiones formativas de toda la provincia, en una iniciativa que permitirá que chicos de distintos clubes asistan a los partidos del equipo que compite en el Súper Rugby Américas. La propuesta no solo busca llenar tribunas, sino también fortalecer el vínculo entre el alto rendimiento y las bases del deporte.