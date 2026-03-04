Tarucas y la Legislatura, unidos para acercar el rugby profesional a los chicos

El rugby tucumano dio un paso concreto para achicar distancias entre el sueño y la realidad. Con el respaldo de la Legislatura, la franquicia Tarucas abrió sus puertas a las divisiones formativas de toda la provincia, en una iniciativa que permitirá que chicos de distintos clubes asistan a los partidos del equipo que compite en el Súper Rugby Américas. La propuesta no solo busca llenar tribunas, sino también fortalecer el vínculo entre el alto rendimiento y las bases del deporte.
El acto se realizó en la Legislatura de Tucumán y fue encabezado por el vicegobernador Miguel Acevedo y el CEO de Tarucas, Fernando Renta Mora, quienes hicieron entrega de entradas destinadas a los clubes para que sus jugadores juveniles puedan presenciar los encuentros de la franquicia del norte.
La iniciativa surge de una alianza entre el Poder Legislativo y Tarucas con el objetivo de impulsar el desarrollo del rugby en la provincia, promoviendo la integración entre el profesionalismo y las etapas formativas. En esta primera entrega, representantes de Cardenales, Bajo Hondo y Tucumán Lawn Tennis recibieron tickets para sus divisiones juveniles. Además, el presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, Javier Budeguer, recibió de manera simbólica un cupo de entradas que luego serán distribuidas entre los demás clubes afiliados.
Del encuentro participaron también los legisladores Ricardo Bussi, Edith Comolli, Carlos Gómez, Walter Herrera, Agustín Romano Norri, Eduardo Verón Guerra, Gabriel Yedlin, Walter Berarducci, Gerónimo Vargas Aignasse, José Macome y Claudio Viña. Estuvieron presentes, además, el capitán de Tarucas, Matías Orlando; el head coach Álvaro Galindo; jugadores y miembros del staff.
En diálogo con la prensa, Acevedo destacó el rol formativo del deporte y ratificó el compromiso institucional con su desarrollo. “Mientras yo sea presidente de esta Cámara vamos a apoyar el deporte, sea profesional o amateur. El deporte no es solo una actividad, es una escuela de valores. En tiempos donde muchas veces prima el individualismo, el rugby enseña el trabajo en equipo y demuestra que nadie gana solo”, afirmó.
El vicegobernador también remarcó el orgullo que representa para Tucumán contar con una franquicia que compite a nivel internacional y subrayó la importancia de acercar esa experiencia a los más jóvenes. “Cuando generamos esta actividad con los chicos es mostrarles que acá está la posibilidad. Se abren sueños, se abren expectativas. Tal vez algún niño diga que esto es lo que quiere hacer. Incluir a los chicos en el deporte es fundamental”, señaló.
Por su parte, Renta Mora valoró el acompañamiento de la Legislatura y aseguró que el objetivo es que todos los chicos que practican rugby en la provincia puedan vivir la experiencia de ver a Tarucas en acción. Explicó que las entradas serán canalizadas a través de los clubes y de la Unión de Rugby para garantizar una distribución equitativa.
En la misma línea, Galindo resaltó la conexión que se genera tras cada partido, cuando los jugadores comparten autógrafos y fotos con los jóvenes. “Este es un equipo que representa a todo el norte y que tiene su sede en Tucumán. Ojalá que todos los chicos puedan disfrutar de ir a la cancha”, expresó.
Finalmente, Budeguer subrayó que la iniciativa fortalece el sentido de pertenencia dentro del rugby tucumano y consolida a Tarucas como una referencia para las nuevas generaciones, que lo viven como un verdadero seleccionado provincial.