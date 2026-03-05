Cuatro tucumanos en la convocatoria de Los Pumas para el camp de Londres

En noviembre, en tanto, Los Pumas viajarán nuevamente a Europa para disputar los cuatro encuentros restantes del Nations Championship. El seleccionado visitará a Irlanda el 6 de noviembre, a Italia el 14 de noviembre y a Francia una semana más tarde. El torneo culminará el último fin de semana de noviembre en Twickenham, con el denominado “Fin de semana de finales”, donde se definirán las posiciones del certamen y el campeón.