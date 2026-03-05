Cuatro tucumanos en la convocatoria de Los Pumas para el camp de Londres
La temporada 2026 de Los Pumas comenzó a tomar forma y, en ese contexto, Tucumán volverá a tener una fuerte presencia en el seleccionado argentino. El head coach Felipe Contepomi convocó a 31 jugadores para participar de un Camp que se realizará en Londres entre el 9 y el 11 de marzo, y entre ellos aparecen cuatro representantes de la provincia: Gonzalo García, Thomas Gallo, Mateo Carreras y Tomás Albornoz.
El encuentro servirá como punto de partida para el año del seleccionado. Allí el cuerpo técnico buscará reencontrarse con los jugadores tras lo que fue un exigente 2025, realizar evaluaciones físicas y comenzar a delinear el trabajo de cara a una temporada que tendrá un calendario intenso y con varios compromisos importantes.
Como es habitual, este tipo de concentraciones se realiza en Europa debido a que la mayoría de los integrantes del plantel actúan en clubes del Viejo Continente. Sin embargo, al coincidir con la temporada de los torneos europeos, no todos los jugadores podrán asistir por cuestiones logísticas o compromisos con sus equipos.
En ese contexto, la presencia tucumana vuelve a destacarse dentro del plantel nacional. Gallo continúa consolidado en la primera línea del seleccionado; Carreras se ha convertido en una de las principales amenazas ofensivas en el puesto de wing; Albornoz aporta conducción y precisión desde la posición de apertura; mientras que García aparece como una de las opciones en la conducción del juego entre los backs.
El Camp de Londres será el primer paso de un año que tendrá un calendario cargado para el seleccionado argentino. Los Pumas disputarán seis partidos en condición de local durante la temporada.
Tres de esos encuentros corresponderán al Nations Championship, el nuevo torneo internacional que reunirá a algunas de las principales potencias del rugby mundial. Argentina recibirá a Escocia el 4 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; a Gales el 11 de julio en el estadio Bicentenario de San Juan; y a Inglaterra el 18 de julio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Tras ese certamen, el seleccionado argentino afrontará una serie de test matches. El 8 de agosto enfrentará a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez, mientras que luego recibirá a Australia en dos oportunidades: el 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza.
En noviembre, en tanto, Los Pumas viajarán nuevamente a Europa para disputar los cuatro encuentros restantes del Nations Championship. El seleccionado visitará a Irlanda el 6 de noviembre, a Italia el 14 de noviembre y a Francia una semana más tarde. El torneo culminará el último fin de semana de noviembre en Twickenham, con el denominado “Fin de semana de finales”, donde se definirán las posiciones del certamen y el campeón.
De cara a este primer encuentro del año, Contepomi destacó la importancia del campamento en Londres. “Si bien el año ya comenzó y todos los jugadores están actuando en sus clubes, este será nuestro primer encuentro como equipo y estamos esperándolo con mucha expectativa”, explicó el entrenador.
“Siempre es muy productivo tener este tipo de concentraciones, ya que nos permiten trazar la hoja de ruta de lo que será un desafiante año. Cada vez falta menos para reencontrarnos con nuestra gente en Argentina y este Camp es un paso más que nos acerca a ese ansiado momento”, agregó.