Quién es Bryan Kohberger, el destacado estudiante de criminología que asesinó a cuatro compañeros de más de 150 cuchillazos

La tranquila ciudad de Moscow, en Estados Unidos, quedó marcada para siempre por una de las masacres más impactantes de los últimos años. El responsable fue Bryan Kohberger, un estudiante de criminología que asesinó brutalmente a cuatro universitarios mientras dormían.
El crimen ocurrió el 13 de noviembre de 2022 y conmocionó a Estados Unidos por su violencia extrema: las víctimas recibieron en total más de 150 puñaladas. Tras un largo proceso judicial, Kohberger fue condenado a cuatro cadenas perpetuas consecutivas, una por cada asesinato.
La noche de la masacre que estremeció a Idaho
Aquella madrugada, varios estudiantes de la University of Idaho regresaban a su casa después de pasar el fin de semana con amigos.
Las víctimas fueron:
Madison Mogen (21)
Kaylee Goncalves (21)
Xana Kernodle (20)
Ethan Chapin (20)
Las dos primeras llegaron a la casa poco antes de las dos de la madrugada. Minutos después ingresaron Xana y su novio Ethan. Todo parecía una noche normal en la vivienda que compartían.
Dentro de la casa también estaban Dylan Mortensen y Bethany Funke, quienes se salvaron milagrosamente.
Horas después, cerca de las cuatro de la madrugada, Mortensen comenzó a escuchar ruidos extraños. En un momento creyó oír a una de sus amigas decir en voz baja: “hay alguien aquí”.
Cuando abrió la puerta de su habitación vio a un hombre vestido de negro con una máscara que cubría su boca y nariz. El intruso la miró directamente, pero sorprendentemente pasó de largo y salió por la puerta corrediza de la cocina.
Aterrada, Mortensen se refugió en la habitación de su compañera Bethany. Más tarde llamaron a una amiga para pedir ayuda. Cuando revisaron la casa descubrieron una escena aterradora: los cuatro jóvenes habían sido brutalmente asesinados.
Cómo cayó Bryan Kohberger
Durante semanas la policía no reveló sospechosos públicamente. La investigación se centró en un vehículo blanco captado por cámaras de seguridad cerca de la casa durante la madrugada del crimen.
Se trataba de un Hyundai Elantra.
Ese dato llevó a los investigadores hasta Kohberger, estudiante de doctorado en la cercana Washington State University.
La prueba clave fue el ADN encontrado en la funda de un cuchillo hallada en la escena. Los agentes lo compararon con material genético obtenido de la basura de la casa familiar del sospechoso en Pennsylvania. La coincidencia fue del 99,9%.
El 30 de diciembre de 2022, Kohberger fue arrestado sin oponer resistencia.
Además del ADN, la fiscalía presentó registros de geolocalización de su teléfono celular que lo ubicaban en las cercanías de la vivienda en varias ocasiones antes del ataque, así como grabaciones de cámaras que captaron su vehículo.
El perfil del estudiante que estudiaba la mente criminal
Kohberger nació en 1994 en Pennsylvania. Durante su juventud fue considerado una persona reservada y con dificultades para relacionarse socialmente.
Estudió psicología y luego criminología, especializándose justamente en el análisis del comportamiento criminal. En 2022 se mudó al estado de Washington para iniciar un doctorado y trabajar como asistente de cátedra.
Compañeros y conocidos lo describieron como metódico, introvertido y obsesivo con los temas que estudiaba. Incluso participaba en foros de internet donde analizaba cómo piensan los delincuentes violentos.
Ese contraste —un estudiante dedicado a comprender la mente criminal acusado de un asesinato múltiple— generó un enorme impacto mediático en Estados Unidos.
La estrategia que evitó la pena de muerte
Tras su arresto, Kohberger fue acusado de cuatro cargos de homicidio en primer grado.
Durante el proceso judicial, la fiscalía anunció que buscaría la pena de muerte. Sin embargo, en 2025 el acusado aceptó un acuerdo con los fiscales: se declaró culpable para evitar un juicio con jurado y la posible condena capital.
A cambio recibió cuatro cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional.
La sentencia cerró uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en Estados Unidos. A pesar del fallo judicial, aún persiste una pregunta que nunca tuvo respuesta clara: por qué un estudiante dedicado a estudiar el crimen decidió cometer uno de los asesinatos múltiples más brutales de los últimos tiempos.