La Policía y el Servicio Penitenciario también tendrán un aumento salarial

Como ocurrió con el Frente de Gremios Estatales (FGE), el Gobierno firmó este jueves un acuerdo salarial con la Policía provincial y el Servicio Penitenciario, que establece un incremento para el personal de ambas fuerzas y que también alcanzará a los jubilados. El entendimiento se concretó tras reuniones previas entre las autoridades y la plana mayor de las instituciones.
La firma del acuerdo se realizó en Casa de Gobierno y fue encabezada por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo. Del encuentro participaron autoridades de la Policía de Tucumán y del Servicio Penitenciario, junto a funcionarios del área de Seguridad y del Ministerio de Gobierno y Justicia.
“Queremos transmitir el agradecimiento del gobernador Osvaldo Jaldo por la labor que vienen desempeñando y que viene siendo ejemplo a nivel nacional. Hay una política de seguridad encabezada por el gobernador con absoluta firmeza y que avanza paso a paso. Cuando en el país en empresas privadas se produce desempleo, como hace años no veíamos, en la provincia estamos cuidando que no haya desempleo, y en la policía se produjeron incorporaciones; es el escalafón de la provincia que más creció en dotación”, dijo Aevedo.
El vicegobernador también destacó la mayor presencia policial en las calles y el acompañamiento del Estado en equipamiento para las fuerzas. “Esto nos hacía falta, nos lo decía la gente en la calle, y durante muchos años escuchamos que no teníamos los suficientes efectivos. Pero hoy caminamos y vemos que hay un efectivo en cada esquina cuidándonos; hoy la policía tiene una gran presencia. Además, el Estado brindó elementos para que haya más seguridad, como los chalecos tanto para la policía como para el servicio penitenciario, que son diferentes. Ellos son lo que más arriesgan la vida. No solo tenemos que cuidarlos con el salario sino con todo”, añadió.
Acevedo subrayó además el impacto que el trabajo de las fuerzas tiene en la convivencia social de la provincia. “Las fuerzas de seguridad nos están acompañando y esto transmite paz social a la provincia. Nos sentimos cuidados por ustedes”, expresó
Acuerdo y responsabilidad fiscal
Tras el encuentro, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, explicó que el incremento respondió a un criterio de responsabilidad financiera y de diálogo con las fuerzas. En ese marco señaló:
“Hemos otorgado un incremento que podamos cumplir. Llegamos a un acuerdo que a lo mejor no cumple el 100% de lo solicitado por la plana mayor, pero estamos muy cerca y esperamos que todo se componga en el tiempo a nivel nacional para poder dar todos los pedidos hechos por la Policía y todos los gremios”.
El funcionario también destacó la tarea cotidiana de quienes integran las fuerzas de seguridad provinciales. “Siempre reconocemos la tarea de las fuerzas de seguridad de las cuales nos sentimos orgullosos del trabajo que vienen haciendo. Siguen cuidando nuestros bienes y nuestra vida. Y también el trabajo del Servicio Penitenciario”.
Cómo se aplicará el aumento
El jefe de la Policía, Joaquín Girvau, informó que el incremento alcanzará a los retirados de las fuerzas y destacó los avances logrados durante la actual gestión.
“El acuerdo va a impactar directamente también en los jubilados nuestros, así que para nosotros es muy bueno este acuerdo”, señaló. En esa línea, explicó que el incremento se aplicará sobre distintas escalas jerárquicas dentro de las instituciones.
“La pauta general que vienen hablando es del 11%.Tenemos varias escalas jerárquicas en el servicio penitenciario, en la policía, así que vamos a mantener una reunión en privado con cada uno para ir informándole a cada uno de ellos el detalle”.
Sistema penitenciario
El director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros, valoró el entendimiento alcanzado con el Ejecutivo provincial y destacó que el aumento salarial impactará en todo el sistema.
“Es importante que haya una escala salarial acorde entre la policía y las fuerzas que prestan servicio en las unidades penitenciarias. También es beneficioso este aumento, porque van a ser participativos también los jubilados que siempre nos están reclamando. Eso es un punto importante”, destacó.