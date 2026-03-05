La Policía y el Servicio Penitenciario también tendrán un aumento salarial

El vicegobernador también destacó la mayor presencia policial en las calles y el acompañamiento del Estado en equipamiento para las fuerzas. “Esto nos hacía falta, nos lo decía la gente en la calle, y durante muchos años escuchamos que no teníamos los suficientes efectivos. Pero hoy caminamos y vemos que hay un efectivo en cada esquina cuidándonos; hoy la policía tiene una gran presencia. Además, el Estado brindó elementos para que haya más seguridad, como los chalecos tanto para la policía como para el servicio penitenciario, que son diferentes. Ellos son lo que más arriesgan la vida. No solo tenemos que cuidarlos con el salario sino con todo”, añadió.