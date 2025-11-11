Uno de cada diez jóvenes egresa de la universidad en el país, según Argentinos por la Educación

El estudio realizado por Argentinos por la Educación a partir de datos del Indec muestra que mientras crece la cantidad de jóvenes que terminan el secundario, la proporción que accede a un título universitario se mantiene estancada en torno al 9% desde hace una década. La brecha es más marcada entre quienes provienen de hogares con menores recursos: cuatro de cada diez estudiantes de sectores populares no completan el nivel medio.