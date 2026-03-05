Secciones
Cuál es el método más eficaz para dormirte sin tomar medicamentos, según los expertos

Una práctica cada vez más popular que favorece a una noche de sueño reparador.

Cuál es el método más eficaz para conciliar el sueño sin tomar medicamentos, según los expertos
Por diversas razones, algunas personas no logran conciliar el sueño de manera rápida y efectiva lo que conlleva a no tener un descanso reparador durante las noches. Entre las soluciones, muchos deciden acudir a los medicamentos, sin embargo, los expertos recomiendan un método eficaz que no requiere de fármacos.

El ejercicio físico por las noches podría ayudar a conciliar el sueño, según una investigación científica

El ejercicio físico por las noches podría ayudar a conciliar el sueño, según una investigación científica

Se trata del mindfulness, una práctica que, según diferentes estudios, podría ser una solución fácil y gratis para dormir mejor. Los profesionales de la salud explican de qué manera hacerlo, en qué momentos del día y por qué es importante para conciliar el sueño.

En qué consiste el mindfulness

De acuerdo con el portal Scielo.org, el mindfulness es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente con plena aceptación. Investigaciones de metaanálisis, que han estudiado el papel de esta práctica en la calidad de sueño, especialmente en adultos, revelaron algunos de los beneficios que puede tener a la hora de dormir.

Según el estudio, quienes participaron en el análisis manifestaron que tuvieron mejoras tanto en la duración como en la calidad del sueño, padecieron menos alteraciones, conciliaron el sueño más rápido y al despertar sintieron que sí habían descansado.

A pesar de que el mindfulness puede ser confundido con la meditación, una meditación efectiva es la que lleva al mindfulness.

Por eso es importante, que si no ha practicado la meditación en algún momento, estos trucos le pueden servir para ir familiarizándose con el mindfulness y tal vez lo pueda empezar a practicar para lograr un descanso pleno, de acuerdo con el diario El Mundo.

- Haga un escaneo corporal: este consiste en preguntarse, en observar sus pensamientos y tratar de no juzgarlos.

- Ser consciente de la respiración: busque una posición cómoda en la cama, cierre los ojos y empieza a respirar profundamente para relajarse. En esta práctica puede inhalar y exhalar en tiempos, por ejemplo, inhalar, mantener la respiración contando hasta cuatro y exhalar contando hasta seis. Hacer varias repeticiones hasta que se haya dormido.

- Leer: para hacer una actividad diferente a la televisión o el celular antes de acostarse, opte por tomar un libro y léalo. Esto le ayudará a relajarse y es posible que le dé sueño.

- Evitar las pantallas: opte por dejar de ver su celular y las pantallas como la del computador o el televisor, al menos 30 minutos antes de dormir.

Por qué es importante practicar el mindfulness

Ananda Ceballos, psicóloga y colaboradora de la aplicación de mindfulness Petit BamBou, señaló que la meditación en la noche es una buena forma de “anclarse en el momento presente y de deshacerse del estrés acumulado con calma y lucidez”.

“La meditación desencadena la respuesta de relajación, regulada por el sistema nervioso parasimpático, responsable del descanso y la curación”, aseguró la profesional.

Así mismo, explicó que las personas que meditan logran ser más estables en su vida emocional y física y que pueden afrontar de mejor forma las situaciones de estrés, no obstante, es importante recordar que estas prácticas necesitan de voluntad y concentración para poder estar conscientes de la realidad.

