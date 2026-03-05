Cuál es el método más eficaz para dormirte sin tomar medicamentos, según los expertos

En qué consiste el mindfulness

De acuerdo con el portal Scielo.org, el mindfulness es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente con plena aceptación. Investigaciones de metaanálisis, que han estudiado el papel de esta práctica en la calidad de sueño, especialmente en adultos, revelaron algunos de los beneficios que puede tener a la hora de dormir.