Mercedes Moraiz se sumó al interbloque La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Yerba Buena

La concejal de Yerba Buena, Mercedes Moraiz, se sumó este jueves al interbloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante local, espacio que hasta ahora estaba integrado por el edil Álvaro Apud.
El anuncio se realizó junto al propio Apud y contó con el acompañamiento de los diputados nacionales por Tucumán, Gerardo Huesen y Federico Pelli, quienes expresaron que el objetivo es consolidar una representación política que exprese con claridad una alternativa dentro del cuerpo legislativo municipal.
La incorporación de Moraiz se produce semanas después de que Apud conformara el interbloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante. El edil realizó en ese contexto fuertes críticas al manejo del municipio y a la falta de controles sobre la gestión local.
“Queremos representar a los vecinos que están cansados de los malos manejos y de un municipio que no rinde cuentas. Vamos a trabajar para poner límites y llevar las ideas de la libertad también al ámbito local”, expresaron los dirigentes en un comunicado.