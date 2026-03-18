Tiene 16 años, creó un proyecto de minería sustentable en Marte y ganó un desafío de la NASA

A los 16 años, Matías Trufelman ya imagina cómo podrían funcionar las primeras misiones de extracción de recursos en Marte. El estudiante porteño se consagró ganador de una competencia internacional de robótica vinculada a la NASA tras presentar, junto a su equipo, un proyecto de minería sustentable en el planeta rojo.
El desafío se realizó en Estados Unidos durante el Space Academy Camp, un programa educativo que convoca a estudiantes de distintos países para resolver problemas ligados a la exploración espacial. El equipo del argentino obtuvo el primer puesto gracias a una propuesta que combinó ingeniería, programación y planificación estratégica.
Trufelman cursa cuarto año en la Escuela Secundaria Scholem Aleijem, en Villa Crespo. Para la competencia, el grupo diseñó y construyó un robot capaz de recolectar minerales del suelo marciano y procesarlos. El proyecto también incluía una proyección sobre cómo podrían aprovecharse esos recursos en futuras misiones.
Un desafío sostenible y viable
“El objetivo era pensar una solución completa. No solo cómo extraer minerales, sino cómo hacerlo de manera sostenible y económicamente viable a largo plazo”, explicó el estudiante tras recibir el premio.
El desafío planteado por la organización exigía mucho más que un buen diseño tecnológico. Los participantes debían pensar el funcionamiento del robot en condiciones extremas, evaluar el impacto ambiental y construir un modelo de negocio posible para una futura economía espacial.
La propuesta del equipo ganador se destacó por integrar todos esos aspectos en un mismo plan: desde la recolección de minerales hasta su procesamiento y distribución en un escenario hipotético de colonización del planeta rojo.
El regreso a su escuela en Buenos Aires
En la escuela celebraron el logro como parte de un proyecto educativo que impulsa el interés por la ciencia y la tecnología. Débora Pessah, directora de estudios del nivel secundario, señaló que Matías muestra desde hace años una fuerte curiosidad por la astronomía y la robótica.
El estudiante participó en olimpíadas científicas y presentó proyectos en la feria anual de ciencias del colegio. También expuso en actividades académicas internas donde analizó “Crónicas marcianas”, la obra de Ray Bradbury, desde una mirada científica que conecta literatura y exploración espacial.
Para Trufelman, la experiencia en Estados Unidos marcó un antes y un después. “Fue inolvidable”, contó. Ahora planea seguir desarrollando proyectos vinculados a la robótica y al estudio del espacio.
Su historia vuelve a mostrar el potencial de muchos jóvenes argentinos en áreas STEM y el creciente interés por participar en desafíos científicos globales. En un aula de Buenos Aires empezó una idea que, algún día, podría acercarse un poco más a Marte.