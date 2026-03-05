Secciones
La historia real que protagoniza Mario Casas en Netflix y que emociona a todo el mundo

Mario Casas protagoniza en Netflix un intenso drama basado en hechos reales que revive la historia de Francesc Boix, el fotógrafo español que logró sacar a la luz imágenes clave sobre los crímenes nazis en el campo de concentración de Mauthausen y que luego fueron utilizadas en los juicios de Núremberg.

El catálogo de Netflix incluye numerosas producciones basadas en hechos reales, pero pocas logran conmover tanto como El fotógrafo de Mauthausen, un drama histórico protagonizado por Mario Casas que revive uno de los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

La película narra la historia de Francesc Boix, un prisionero republicano español que estuvo detenido en el campo de concentración nazi de Campo de concentración de Mauthausen. Allí, su trabajo en el laboratorio fotográfico del campo le permitió acceder a miles de imágenes que documentaban las atrocidades cometidas por el régimen nazi.

Un plan arriesgado para revelar la verdad

En medio del horror cotidiano del campo, Boix y un grupo de prisioneros españoles comenzaron a organizar una operación secreta para esconder y sacar del lugar los negativos fotográficos que registraban los crímenes cometidos por los oficiales nazis.

Las imágenes mostraban ejecuciones, maltratos y las condiciones inhumanas en las que vivían los prisioneros. Guardar esas pruebas implicaba un riesgo extremo: si eran descubiertos, la condena podía ser inmediata.

A pesar del peligro, Boix decidió seguir adelante con el plan con la esperanza de que, algún día, esas fotografías sirvieran para demostrar ante el mundo lo ocurrido dentro del campo.

Las fotos que llegaron a los juicios de Núremberg

Tras el final de la guerra, los negativos rescatados se transformaron en pruebas fundamentales durante los históricos Juicios de Núremberg.

Francesc Boix fue convocado como testigo y se convirtió en el único español que declaró en esos tribunales internacionales, donde sus imágenes ayudaron a demostrar los crímenes de guerra del régimen nazi.

Un drama histórico que sigue conmoviendo

La película dirigida por Mar Targarona reconstruye este episodio real con una puesta intensa y emotiva, centrada en el coraje de quienes arriesgaron su vida para preservar la verdad.

Con una interpretación muy elogiada de Mario Casas, el film se convirtió en una de las producciones españolas más impactantes disponibles en la plataforma.

Actualmente, “El fotógrafo de Mauthausen” puede verse en Netflix en distintos países, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos y España, donde continúa atrayendo a quienes buscan historias reales que dejaron una huella en la historia.

