Hackeó Aerolíneas Argentinas, obtuvo millones de millas y viajó por el mundo: así habría vulnerado el sistema el programador de 30 años
Un programador argentino de 30 años quedó en el centro de una investigación judicial luego de ser acusado de hackear el sistema de millas de Aerolíneas Argentinas y emitir decenas de pasajes internacionales para él y otras personas. El caso, que ya está en manos de la Justicia federal, habría generado un perjuicio cercano al medio millón de dólares para la compañía aérea.
El sospechoso fue identificado como Juan Ignacio Veltri, un desarrollador que en sus perfiles profesionales se presenta como Full Stack Senior, con experiencia en distintos lenguajes de programación.
Según la investigación, durante aproximadamente un año y medio habría aprovechado una vulnerabilidad del sistema de millas para obtener beneficios indebidos y financiar viajes a distintos destinos internacionales.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con fuentes del caso, el método consistía en manipular parámetros del sistema informático del programa Aerolíneas Plus, lo que permitía alterar el valor real de las millas o la cantidad necesaria para canjear un pasaje.
Gracias a esa falla, el acusado habría logrado adquirir 16.595.000 millas pagando apenas unos $205.680, una cifra muy inferior al valor real. Con esas millas emitió alrededor de 65 pasajes aéreos entre diciembre de 2023 y enero de 2025.
Los tickets fueron utilizados tanto por él como por terceros, muchos de ellos amigos o conocidos, para viajar a destinos turísticos internacionales.
Entre los lugares que visitó aparecen ciudades y playas muy populares entre turistas argentinos, como Dubái, Roma, Madrid, Punta Cana y Cancún, además de otros destinos en América y Europa.
Allanamiento y detención
La investigación avanzó cuando una brigada de la Policía Federal Argentina realizó un operativo en el departamento del acusado, ubicado en Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
Durante el allanamiento los agentes secuestraron dos computadoras portátiles, teléfonos celulares, discos rígidos externos y documentación, elementos que ahora serán analizados por peritos para determinar el alcance de la maniobra.
Los investigadores estiman que la operación fraudulenta habría causado un perjuicio de unos 493.800 dólares para la aerolínea de bandera.
Intervención judicial
El caso fue denunciado ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, lo que dio inicio a la causa penal. La investigación está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y se tramita en el juzgado del magistrado Sebastián Casanello.
Veltri fue imputado por defraudación a la administración pública y manipulación de sistemas informáticos, entre otros posibles delitos. Al ser indagado por el juez, optó por no declarar.
Los investigadores también analizan movimientos similares realizados por más de 50 personas, lo que abre la posibilidad de que existiera una red más amplia detrás de la operatoria.
Medidas de la aerolínea
Tras detectar las irregularidades, Aerolíneas Argentinas tomó medidas internas para limitar el impacto del fraude. Entre ellas:
Anulación de las operaciones sospechosas
Bloqueo de cuentas involucradas
Invalidación de pasajes emitidos con millas fraudulentas
Inclusión de los titulares en una lista de pasajeros restringidos
La causa continúa en etapa de investigación mientras la Justicia intenta determinar si existieron más maniobras similares o posibles delitos vinculados, como lavado de dinero o asociación ilícita.