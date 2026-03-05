Hackeó Aerolíneas Argentinas, obtuvo millones de millas y viajó por el mundo: así habría vulnerado el sistema el programador de 30 años

Un programador argentino de 30 años quedó en el centro de una investigación judicial luego de ser acusado de hackear el sistema de millas de Aerolíneas Argentinas y emitir decenas de pasajes internacionales para él y otras personas. El caso, que ya está en manos de la Justicia federal, habría generado un perjuicio cercano al medio millón de dólares para la compañía aérea.