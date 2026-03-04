Quién es el programador acusado de hackear Aerolíneas Argentinas para viajar por el mundo

Juan Ignacio Veltri, un programador de 30 años, fue detenido y está acusado de haber hackeado el sistema de Aerolíneas Argentinas para emitir pasajes con millas obtenidas de manera fraudulenta. La Justicia investiga al desarrollador por haber realizado al menos 65 viajes tras adulterar más de 16 millones de millas del programa Aerolíneas Plus.
El allanamiento fue ordenado por el juez Sebastián Casanello, mientras que la causa está en manos del fiscal federal Guillermo Marijuan. El acusado se negó a declarar y ahora el magistrado deberá definir su procesamiento y si dicta prisión preventiva en los próximos días.
Cómo habría hackeado el sistema de Aerolíneas Plus
Según la investigación judicial, Veltri detectó una vulnerabilidad en parámetros sensibles del sistema de millas de Aerolíneas Plus. Esa falla le habría permitido:
Modificar la cantidad de millas adquiridas.
Alterar el monto en pesos que figuraba como pago.
Validar operaciones sin que el sistema detectara inconsistencias inmediatas.
De acuerdo con fuentes judiciales, el programador llegó a acreditar 16.595.000 millas pagando apenas unos 200 mil pesos, una cifra irrisoria frente al valor real del programa, cuyo precio de referencia rondaba los 30 dólares cada 30 mil millas.
La maniobra se habría extendido entre diciembre de 2023 y enero de 2025.
Cuántos viajes realizó y cuál fue el monto de la estafa
Con las millas obtenidas de manera irregular, el acusado emitió 65 pasajes, tanto de cabotaje como internacionales. Algunos vuelos fueron utilizados por él y otros por terceras personas.
El perjuicio económico preliminar fue estimado en 493.800 dólares, aunque la cifra podría modificarse a medida que avancen los peritajes sobre los dispositivos secuestrados.
Además, los investigadores detectaron que al menos 53 personas habrían realizado operaciones similares utilizando el mismo sistema. En algunos casos existiría vínculo directo con el imputado; en otros, se intenta determinar si los beneficiarios conocían el origen ilícito de las millas.
“La Cueva”: el centro de operaciones
Veltri llamaba “La Cueva” a su espacio de trabajo. Para los investigadores, ese lugar fue el núcleo desde donde ejecutó las maniobras informáticas.
El caso comenzó a descubrirse cuando el área contable de Aerolíneas Argentinas detectó inconsistencias en los balances y dio aviso al sector de Seguridad. Posteriormente, la empresa tecnológica Valtech realizó un diagnóstico técnico, detectó la vulnerabilidad y formalizó la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia.
La investigación incluyó el análisis de direcciones IP, registros de operaciones y movimientos digitales vinculados a la compra y canje de millas.
Viajes de lujo y exposición en redes sociales
Mientras la maniobra avanzaba, el programador compartía en redes sociales imágenes de un estilo de vida marcado por viajes internacionales y destinos exclusivos como:
Dubai
Roma
Madrid
Punta Cana
Cancún
Miami
París
Según la acusación, parte de esos viajes habrían sido financiados con pasajes emitidos mediante millas adquiridas de forma fraudulenta.
En su perfil profesional, Veltri se presentaba como desarrollador Full Stack Senior especializado en fintech, con experiencia en React, TypeScript y Node.js. También consignaba antecedentes laborales en Mercado Libre y otras empresas del sector tecnológico.
Qué delitos se le imputan
El acusado permanece detenido y enfrenta cargos por defraudación a la administración pública mediante manipulación de sistemas informáticos. No se descarta que puedan sumarse otras figuras penales, como lavado de activos.
Durante el allanamiento, la Policía Federal Argentina secuestró notebooks, celulares y discos rígidos externos que ahora serán sometidos a peritajes informáticos para determinar:
Si existieron más operaciones fraudulentas.
Si hubo cómplices.
Si se utilizaron otros sistemas o plataformas para concretar la estafa.
El expediente entra ahora en una etapa clave: el juez deberá resolver la situación procesal del programador mientras la fiscalía continúa reconstruyendo el alcance total de lo que podría convertirse en uno de los mayores fraudes informáticos contra la aerolínea de bandera.