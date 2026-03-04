Quién es el programador acusado de hackear Aerolíneas Argentinas para viajar por el mundo

Juan Ignacio Veltri, un programador de 30 años, fue detenido y está acusado de haber hackeado el sistema de Aerolíneas Argentinas para emitir pasajes con millas obtenidas de manera fraudulenta. La Justicia investiga al desarrollador por haber realizado al menos 65 viajes tras adulterar más de 16 millones de millas del programa Aerolíneas Plus.