Así es la lujosa mansión de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey en Salta
En la localidad de San Lorenzo, a pocos minutos de la ciudad de Salta, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey construyeron su vida familiar en una casa de estilo colonial rodeada de naturaleza. La propiedad combina tradición, espacios luminosos y amplios jardines, en un entorno tranquilo ideal para la crianza de sus hijas.
Lejos del ruido de la ciudad y rodeados por la naturaleza del norte argentino, la actriz Isabel Macedo y el exgobernador Juan Manuel Urtubey construyeron su vida familiar en una propiedad ubicada en San Lorenzo, a pocos minutos de la capital provincial.
Allí, junto a sus hijas Belita y Julia, la pareja disfruta de una vivienda que combina arquitectura tradicional, comodidad moderna y un entorno natural privilegiado. La casa se integra al paisaje característico de la zona, marcado por la vegetación de yungas, las quebradas y el clima serrano que distingue a esta localidad cercana a Salta.
Un entorno con identidad histórica
La localidad donde se encuentra la propiedad mantiene una estética muy ligada a la tradición salteña. Las construcciones conservan techos de tejas, galerías amplias y muros claros, elementos típicos del estilo colonial que predominan en la arquitectura local.
A pocos metros de la casa se levanta además la histórica Iglesia San Lorenzo Mártir, un templo emblemático que funciona como punto de referencia para vecinos y visitantes. Su presencia refuerza el aire pintoresco y tradicional que caracteriza al lugar.
Ambientes luminosos y decoración cálida
En el interior de la vivienda predominan espacios amplios y muy luminosos. Las paredes en tonos claros ayudan a potenciar la luz natural, mientras que el mobiliario en marrones y beige aporta calidez.
La decoración se mantiene en una línea elegante pero sencilla, con textiles suaves y detalles inspirados en el estilo clásico del norte argentino. Entre los espacios que más llaman la atención de quienes siguen a la actriz en redes sociales aparece un vestidor de grandes dimensiones, uno de los ambientes más comentados de la casa.
La cocina, el rincón favorito de Isabel
Más allá de los espacios glamorosos, hay un ambiente que ocupa un lugar especial en la rutina de Macedo: la cocina. Durante los años de pandemia, la actriz descubrió una fuerte afinidad por la gastronomía y desde entonces convirtió ese lugar en uno de sus refugios cotidianos.
Allí suele compartir momentos familiares y experimentar con recetas, una actividad que se volvió parte de su vida diaria.
Una elección de vida lejos del ritmo urbano
La decisión de instalarse en San Lorenzo no fue casual. Para Macedo y Urtubey, el contacto con la naturaleza y la tranquilidad del entorno resultan fundamentales para la crianza de sus hijas.
El amplio jardín, la vegetación autóctona y el aire puro forman parte de la rutina familiar, en un entorno que ofrece calma, paisaje y privacidad, muy lejos del ritmo acelerado de las grandes capitales.
En ese escenario serrano, la pareja encontró el equilibrio entre vida pública y vida familiar, en una casa que refleja la identidad y la serenidad del norte argentino.