En qué quedó el título del Gran Maestro joven: Faustino Oro estuvo a una victoria de la historia

Faustino Oro estaba a un solo paso de marcar un hito histórico en el ajedrez nacional. Con apenas 12 años, el joven prodigio obtuvo dos victorias seguidas en el Aeroflot Open 2026 de Moscú, lo cual lo acercó a alcanzar el título de Gran Maestro más joven de la historia. Sin embargo, perdió en la sexta jornada.