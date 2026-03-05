En qué quedó el título del Gran Maestro joven: Faustino Oro estuvo a una victoria de la historia

Faustino Oro estaba a un solo paso de marcar un hito histórico en el ajedrez nacional. Con apenas 12 años, el joven prodigio obtuvo dos victorias seguidas en el Aeroflot Open 2026 de Moscú, lo cual lo acercó a alcanzar el título de Gran Maestro más joven de la historia. Sin embargo, perdió en la sexta jornada.
Actualmente, El niño de 12 años perdió ante el ruso, tras dos jornadas exitosas en las que juntó más de 5 puntos. Así, el mérito sigue en poder del estadounidense Abhimanyu Mishra.
En qué quedó el titulo del Gran Maestro Joven
Tras la reciente derrota, el récord permanece bajo la titularidad de Abhimanyu Mishra, quien obtuvo su distinción a los 12 años, 4 meses y 25 días. El joven Oro precisaba una victoria en esta jornada para superar dicha marca por un margen de seis días, pero encontró un obstáculo insalvable en Grebnev, vigente campeón mundial Sub 18 y referente juvenil del continente asiático.
La hazaña deportiva no resultó posible durante la novena y última partida del certamen, celebrada en las instalaciones del Hotel The Carlton. En dicho escenario, el representante argentino inició su participación desde el puesto trigésimo quinto de la preclasificación, enfrentando una competencia de altísimo nivel técnico frente a rivales de mayor experiencia internacional.
Al concluir las sesiones del jueves, el jugador de 12 años acumulaba 5,5 unidades, lo cual le otorgaba posibilidades matemáticas de alcanzar la tercera norma de Gran Maestro. Este logro constituye el requisito final exigido por la Federación Internacional de Ajedrez para la concesión oficial del título, objetivo primordial de su excursión por territorio ruso.
La exigencia del cronograma demandó triunfos en ambos encuentros previos para mantener vigente la aspiración al récord. El joven respondió con autoridad al vencer inicialmente al indio Mandar Lad tras 41 movimientos. Posteriormente, consolidó su racha frente al azerbaiyano Shiroghlan Talibov, imponiéndose mediante un final de piezas blancas ejecutado con absoluta precisión técnica.