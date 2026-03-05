Secciones
SociedadActualidad

En qué quedó el título del Gran Maestro joven: Faustino Oro estuvo a una victoria de la historia

Con apenas 12 años, este joven prodigio obtuvo dos victorias seguidas en el Aeroflot Open 2026 de Moscú, lo cual lo posiciona para alcanzar el título de Gran Maestro más joven de la historia.

En qué quedó el título del Gran Maestro joven: Faustino Oro estuvo a una victoria de la historia Competencia de ajedrez
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Faustino Oro estaba a un solo paso de marcar un hito histórico en el ajedrez nacional. Con apenas 12 años, el joven prodigio obtuvo dos victorias seguidas en el Aeroflot Open 2026 de Moscú, lo cual lo acercó a alcanzar el título de Gran Maestro más joven de la historia. Sin embargo, perdió en la sexta jornada.

Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

Actualmente, El niño de 12 años perdió ante el ruso, tras dos jornadas exitosas en las que juntó más de 5 puntos. Así, el mérito sigue en poder del estadounidense Abhimanyu Mishra

En qué quedó el titulo del Gran Maestro Joven

Tras la reciente derrota, el récord permanece bajo la titularidad de Abhimanyu Mishra, quien obtuvo su distinción a los 12 años, 4 meses y 25 días. El joven Oro precisaba una victoria en esta jornada para superar dicha marca por un margen de seis días, pero encontró un obstáculo insalvable en Grebnev, vigente campeón mundial Sub 18 y referente juvenil del continente asiático.

La hazaña deportiva no resultó posible durante la novena y última partida del certamen, celebrada en las instalaciones del Hotel The Carlton. En dicho escenario, el representante argentino inició su participación desde el puesto trigésimo quinto de la preclasificación, enfrentando una competencia de altísimo nivel técnico frente a rivales de mayor experiencia internacional.

Al concluir las sesiones del jueves, el jugador de 12 años acumulaba 5,5 unidades, lo cual le otorgaba posibilidades matemáticas de alcanzar la tercera norma de Gran Maestro. Este logro constituye el requisito final exigido por la Federación Internacional de Ajedrez para la concesión oficial del título, objetivo primordial de su excursión por territorio ruso.

La exigencia del cronograma demandó triunfos en ambos encuentros previos para mantener vigente la aspiración al récord. El joven respondió con autoridad al vencer inicialmente al indio Mandar Lad tras 41 movimientos. Posteriormente, consolidó su racha frente al azerbaiyano Shiroghlan Talibov, imponiéndose mediante un final de piezas blancas ejecutado con absoluta precisión técnica.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual
1

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura
2

Rige una alerta meteorológica sobre Tucumán y anuncian el descenso de la temperatura

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026
3

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv
4

Guerra en Medio Oriente: un futbolista tucumano quedó bajo fuego en Tel Aviv

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”
5

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo
6

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Más Noticias
La millonaria cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y por qué se cayó la negociación

La millonaria cifra que pidió Soledad Pastorutti para conducir La Peña de Morfi y por qué se cayó la negociación

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Un recolector de basura ganó más de U$S13 millones en la lotería, lo gastó en fiestas y tuvo que volver a su trabajo

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Alerta amarilla en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y cuáles son las localidades afectadas

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Comentarios