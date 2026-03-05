Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

Esa recuperación le permitió escalar posiciones en la clasificación general del certamen. El argentino comenzó el torneo en el puesto 35 y actualmente se ubica en la posición 22, con un balance de cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota en ocho rondas disputadas. Según los datos oficiales del torneo, su rendimiento lo llevó además a alcanzar un rating de 2567 puntos.