Faustino Oro tiene la chance de transformarse en el Gran Maestro más joven de la historia

La última ronda del Aeroflot Open de Moscú le brindará a Faustino Oro la posibilidad de transformarse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos. Con apenas 12 años, el prodigio argentino del ajedrez podría alcanzar un logro reservado a muy pocos talentos en la historia de este deporte.
El joven, nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, consiguió este miércoles un triunfo clave que lo mantiene en carrera por ese objetivo. Tras haber perdido su invicto frente al ruso Ivan Rozum, Oro reaccionó con firmeza y encadenó dos victorias consecutivas: primero superó al indio Lad Mandar Pradip y luego se impuso al azerbaiyano Shiroghlan Talibov.
Esa recuperación le permitió escalar posiciones en la clasificación general del certamen. El argentino comenzó el torneo en el puesto 35 y actualmente se ubica en la posición 22, con un balance de cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota en ocho rondas disputadas. Según los datos oficiales del torneo, su rendimiento lo llevó además a alcanzar un rating de 2567 puntos.
La instancia decisiva llegará este jueves, cuando el joven talento del ajedrez argentino enfrente al ruso Alekséi Grebnev, de 19 años y ubicado entre los cien mejores jugadores del ranking mundial. En ese duelo definitorio del Aeroflot Open, Faustino Oro jugará con piezas negras en una partida que podría quedar registrada en los libros de historia.
Si logra la victoria, el argentino romperá el récord del jugador más joven en alcanzar el título de Gran Maestro. Desde enero de 2022, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) exige tres normas para obtener ese reconocimiento: dos deben lograrse en torneos cerrados y la restante en un abierto internacional.
El joven ya cumplió con dos de esos requisitos en el torneo Prodigios y Leyendas de Madrid y en el Memorial Szmetan-Giardelli disputado en Buenos Aires. Ahora necesita completar la tercera norma en Moscú para alcanzar el máximo título del ajedrez.
Si consigue el objetivo antes del 11 de marzo, el apodado “Messi del ajedrez” superará la marca que actualmente pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título con 12 años, 4 meses y 25 días. Oro podría lograrlo con 12 años, 4 meses y 19 días.
Cuándo juega Faustino Oro contra Alekséi Grebnev
Faustino Oro jugará este jueves a las 6 de la mañana, en la ronda final del Aeroflot Open, ante el ruso Alekséi Grebnev. Con piezas negras, afrontará una partida decisiva que podría convertirlo en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.