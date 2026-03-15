Si hay una amenaza planetaria, el mundo no se quedará sin aceite de oliva

En el caso de la semilla de la que salen aceites y las aceitunas mismas, se enviaron 50 variedades a la bóveda más protegida del planeta. El cultivo del olivo es esencial para la economía, la cultura y la dieta mediterránea y mundial garantizando la sostenibilidad del aceite de oliva en un mundo incierto. Por la incidencia en esa zona del planeta, no llama la atención que el aporte haya llegado de la Universidad de Córdoba, España.