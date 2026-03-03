Secciones
SociedadActualidad

Un fallo con enfoque humano: la Justicia ordena asistir a una madre tucumana para rescatar a su hijo de las adicciones

El fallo se dictó en el marco de una causa por tentativa de robo, pero el magistrado entendió que limitar la respuesta al aspecto punitivo resultaba insuficiente.

Un fallo con enfoque humano: la Justicia ordena asistir a una madre tucumana para rescatar a su hijo de las adicciones
Hace 1 Hs

En una resolución que marca un precedente en Tucumán, el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital dispuso una medida integral que trasciende lo estrictamente penal: ordenó la asistencia interdisciplinaria a una madre para fortalecer el cuidado de su hijo adolescente, quien atraviesa una grave situación de consumo problemático de sustancias.

El fallo se dictó en el marco de una causa por tentativa de robo, pero el magistrado entendió que limitar la respuesta al aspecto punitivo resultaba insuficiente. La decisión apunta a atacar las causas estructurales del conflicto, bajo un enfoque de justicia restaurativa y terapéutica.

Intervención del Estado más allá del delito

La resolución fue emitida por el juez Federico Moeykens, del Juzgado Penal de Niñas, Niños y Adolescentes del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, luego de escuchar en audiencia el crudo testimonio de la madre del joven imputado.

Durante su declaración, la mujer expresó su imposibilidad de acompañar adecuadamente a su hijo debido a la falta de herramientas psicológicas y sociales para enfrentar los efectos del consumo de sustancias psicoactivas. Ante ese escenario, el magistrado decidió ampliar el alcance de la intervención estatal, entendiendo que el restablecimiento de los derechos del adolescente está directamente vinculado al fortalecimiento de su entorno familiar.

La sentencia ordena la articulación con el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) para brindar asistencia técnica y abordaje terapéutico a la madre, además de la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF). Asimismo, se dispuso la continuidad del tratamiento del joven en el Centro de Adicciones del Hospital Avellaneda.

El interés superior del niño como eje

El fallo se sustenta en un sólido marco jurídico nacional e internacional, con especial énfasis en la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente en su artículo 18, que obliga al Estado a prestar asistencia adecuada a los padres para el desempeño de sus funciones de crianza.

También se apoya en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

En ese marco, el magistrado sostuvo que no puede exigirse un cuidado efectivo si el Estado no proporciona previamente el soporte psicológico y psicoeducativo necesario a quienes tienen la responsabilidad de la guarda.

“Se busca garantizar el interés superior del niño mediante el empoderamiento de su núcleo familiar”, señala la resolución.

Suspensión del juicio y reglas de conducta

En cuanto a la situación procesal del adolescente, se dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Durante ese período deberá cumplir reglas de conducta que incluyen la finalización de su escolaridad y la realización de tareas comunitarias en una fundación.

La medida no implica impunidad, sino una estrategia orientada a evitar la reincidencia y la exclusión social. El abordaje combina control judicial con acompañamiento terapéutico y fortalecimiento familiar.

Justicia terapéutica y abordaje interdisciplinario

La decisión se inscribe en las nuevas tendencias judiciales que consideran el consumo problemático no solo como un asunto de seguridad, sino fundamentalmente como una cuestión de salud pública y derechos humanos.

En lugar de fragmentar la respuesta estatal, el fallo articula salud, niñez y justicia bajo una misma estrategia. La lógica es clara: no hay posibilidad real de recuperación si el entorno inmediato del adolescente permanece desbordado o desasistido.

Con este enfoque, el Colegio de Jueces apuesta a una intervención temprana y estructural, entendiendo que la prevención del delito juvenil y la protección de derechos requieren algo más que sanciones: requieren redes de contención fortalecidas y un Estado presente.

La resolución, así, no solo responde a un expediente penal, sino que instala un debate más amplio sobre el rol del sistema judicial frente a las adicciones y la vulnerabilidad social.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un colegio de San Miguel de Tucumán prohibió el uso de celular

Un colegio de San Miguel de Tucumán prohibió el uso de celular

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: "Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán"

Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
5

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
6

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Más Noticias
¡Precaución! La lluvia provocó anegamientos en el camino a los Valles y en varias rutas de Tucumán

¡Precaución! La lluvia provocó anegamientos en el camino a los Valles y en varias rutas de Tucumán

La tormenta inundó calles y complicó la circulación el primer día de clases en Tucumán

La tormenta inundó calles y complicó la circulación el primer día de clases en Tucumán

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

UPD en Tucumán: la Policía detectó cuatro colectivos que trasladaban estudiantes a El Cadillal

UPD en Tucumán: la Policía detectó cuatro colectivos que trasladaban estudiantes a El Cadillal

Cimientos bajo el agua: la historia del pueblo santiagueño que debió desaparecer para construir un dique

Cimientos bajo el agua: la historia del pueblo santiagueño que debió desaparecer para construir un dique

La Policía montó un alto despliegue preventivo por el Último Primer Día en Tucumán

La Policía montó un alto despliegue preventivo por el Último Primer Día en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Comentarios