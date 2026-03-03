Un fallo con enfoque humano: la Justicia ordena asistir a una madre tucumana para rescatar a su hijo de las adicciones

Durante su declaración, la mujer expresó su imposibilidad de acompañar adecuadamente a su hijo debido a la falta de herramientas psicológicas y sociales para enfrentar los efectos del consumo de sustancias psicoactivas. Ante ese escenario, el magistrado decidió ampliar el alcance de la intervención estatal, entendiendo que el restablecimiento de los derechos del adolescente está directamente vinculado al fortalecimiento de su entorno familiar.