El legislador Gómez cruzó a Paula Omodeo y cuestionó su representatividad electoral

El legislador peronista, Carlos Francisco Gómez, cruzó a la referente de CREO, Paula Omodeo, en el marco de un debate público que sumó un nuevo capítulo tras el intercambio entre el ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán (LLA), Lisandro Catalán.
La controversia se desató luego de que Omodeo llevara la discusión al plano institucional a través de redes sociales. “Coincidimos en algo: lo electoral no es una discusión para redes. Es la discusión que define si Tucumán va a tener alternancia real o va a seguir atrapada en un sistema diseñado para que los mismos se mantengan en el poder”, expresó.
La dirigente cuestionó además que el oficialismo busque desvincular la crisis económica del deterioro institucional. “Hablan de caída de actividad, de consumo y de empleo. Pero gobernaron durante décadas mientras ese deterioro se consolidaba. El modelo que hoy fracasa tiene responsables”, sostuvo. En ese sentido, planteó que la reforma electoral es “el punto de partida e ineludible” para cambiar la provincia y afirmó que, desde CREO y ahora junto a La Libertad Avanza, impulsan reglas claras y mayor competencia política.
“La discusión electoral no es técnica: es la condición para recuperar la República en Tucumán”, concluyó.
La respuesta no tardó en llegar. Gómez recordó que CREO obtuvo el 0,8% en la última elección en Tucumán y cuestionó la representatividad del espacio. “Antes de dar lecciones sobre el sistema, quizás lo primero sería lograr representar a una parte significativa de los tucumanos. Con la BUP no llegaste ni al 1%”, lanzó.
El legislador también apuntó contra la alianza política de Omodeo con La Libertad Avanza. “Resulta curioso escuchar discursos sobre ‘institucionalidad’ mientras hoy te abrazás políticamente a un espacio que gobierna a fuerza de agravios, decretos y confrontación permanente”, afirmó.
Finalmente, Gómez pidió dejar de anticipar el calendario electoral y poner el foco en la situación social y económica. “Mientras algunos ya están instalando la discusión del año que viene, la mayoría de los argentinos está preocupada por la inflación, los salarios bajos y una economía crítica. En las heladeras de las familias se cuenta otra historia”, remarcó.
Agregó que la sociedad “no quiere ninguna campaña anticipada”, sino respuestas a los problemas urgentes.