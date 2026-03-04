El legislador Gómez cruzó a Paula Omodeo y cuestionó su representatividad electoral

La dirigente cuestionó además que el oficialismo busque desvincular la crisis económica del deterioro institucional. “Hablan de caída de actividad, de consumo y de empleo. Pero gobernaron durante décadas mientras ese deterioro se consolidaba. El modelo que hoy fracasa tiene responsables”, sostuvo. En ese sentido, planteó que la reforma electoral es “el punto de partida e ineludible” para cambiar la provincia y afirmó que, desde CREO y ahora junto a La Libertad Avanza, impulsan reglas claras y mayor competencia política.