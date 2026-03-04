Coudet asumió en River: “No vine a un cumpleaños, hay que ganar campeonatos”

En ese sentido, uno de los temas que surgió en la conferencia fue el lugar que tendrán los juveniles dentro del equipo. Coudet dejó en claro que su criterio será estrictamente futbolístico. “No miro las edades. Para mí juega el que mejor está por sus características”, afirmó, una frase que abre la puerta a que los jóvenes del club sigan teniendo protagonismo.