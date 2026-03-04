Coudet asumió en River: “No vine a un cumpleaños, hay que ganar campeonatos”

Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de River y dejó un mensaje claro desde el primer momento: el desafío lo entusiasma, pero también lo interpela. En su conferencia en el estadio Monumental, el técnico marcó el tono de su ciclo con una frase contundente. “No necesito ni cobertura ni esquivar ninguna responsabilidad. No vine a un cumpleaños. Conozco este club y acá hay que ganar campeonatos”, aseguró.
El ex entrenador de Racing, Rosario Central e Internacional regresa al fútbol argentino después de seis años y lo hace en uno de los contextos más exigentes del país: tomar el lugar que dejó Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia del club. Lejos de esquivar ese peso, Coudet eligió reconocerlo públicamente.
“No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club”, dijo. Y agregó que su primer gesto tras aceptar el cargo fue comunicarse con el propio Gallardo. “Lo primero que hice fue hablar con Marcelo. Quiero agradecerle de corazón por sus palabras”, explicó.
El flamante DT firmará contrato hasta diciembre de 2027, una señal de la confianza que la dirigencia deposita en su proyecto. La idea es construir un proceso que combine resultados con una renovación progresiva del plantel.
En ese sentido, uno de los temas que surgió en la conferencia fue el lugar que tendrán los juveniles dentro del equipo. Coudet dejó en claro que su criterio será estrictamente futbolístico. “No miro las edades. Para mí juega el que mejor está por sus características”, afirmó, una frase que abre la puerta a que los jóvenes del club sigan teniendo protagonismo.
Más allá de las definiciones puntuales, el entrenador también dejó ver su entusiasmo por el desafío que tiene por delante. “Queda mucho trabajo por delante, pero comienza un lindo camino juntos, con mucha ilusión”, expresó.
La conexión con River, según explicó, no es algo improvisado ni reciente. Coudet recordó su vínculo histórico con el club y sostuvo que siempre imaginó que sus caminos volverían a cruzarse. “Sabía que en algún momento mi camino y el de River se iban a volver a cruzar”, señaló.
Coudet es consciente del desafío que asumió
Durante la conferencia también se refirió al presente deportivo del equipo y a la presión que implica dirigir en Núñez. Lejos de mostrarse intimidado por ese escenario, el técnico asumió el reto con naturalidad. “Me gusta el lío. Sé la responsabilidad que tengo acá”, dijo entre sonrisas.
Coudet llega tras un largo recorrido internacional, que incluyó pasos por el fútbol brasileño y europeo, y buscará ahora trasladar esa experiencia a un plantel que atraviesa una etapa de transición tras el final de la era Gallardo.
El desafío inmediato será encontrar rápidamente una identidad de juego y sostener la competitividad que caracterizó al club en los últimos años. La expectativa de los hinchas es alta y el propio entrenador lo sabe.
Por eso, su mensaje inicial no dejó lugar a interpretaciones: ilusión, sí; pero sobre todo exigencia. Porque en River, según resumió el propio Coudet, el objetivo siempre es el mismo. Ganar.