River salvó un punto en Mendoza, mientras espera la llegada de Coudet

Mientras aguarda la llegada de su nuevo conductor, River Plate mostró dos caras en Mendoza y terminó rescatando un empate 1 a 1 frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura. Fue una noche de emociones repartidas, con un primer tiempo vibrante y un complemento más apagado, en la que el equipo de Núñez volvió a exhibir dudas defensivas pero también capacidad de reacción. Todo, en la antesala de un cambio de ciclo que ya tiene nombre y apellido: Eduardo Coudet.