Concurso Nacional a las Mejores Tesis de Ingeniería 2026: cómo postularse y cuáles son los premios

En el año de su 50° aniversario, la empresa tecnológica Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP) vuelve a apostar por el talento joven y lanzó la cuarta edición del Concurso Nacional Premio INVAP a las Mejores Tesis de Ingeniería. La iniciativa, acompañada por la Fundación INVAP, busca reconocer investigaciones y proyectos innovadores con aplicación real en áreas estratégicas para el desarrollo del país.
La convocatoria estará abierta hasta el 29 de mayo. Pueden participar estudiantes y egresados de universidades públicas y privadas de Argentina, sin límite de edad, cuyas tesis hayan sido aprobadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
El certamen está dirigido a tesis de grado, maestría y doctorado de las siguientes carreras: ingeniería nuclear, mecánica, eléctrica, electrónica, en telecomunicaciones, electromecánica, de materiales, química, aeroespacial, mecatrónica, informática, aeronáutica, industrial, biomédica y ambiental.
Uno de los puntos centrales del concurso es el enfoque aplicado. Las tesis deben responder a una pregunta que apunte a resolver un problema tecnológico, social, ambiental, productivo, de manufactura o logística, entre otros vinculados al ejercicio de la ingeniería. No se aceptarán trabajos exclusivamente teóricos o de cálculo sin aplicación concreta.
Cómo postularse
Las postulaciones deben realizarse dentro del plazo establecido y cumplir con todos los requisitos formales. Entre la documentación obligatoria se encuentra:
- La tesis en formato PDF tal como fue aprobada por la universidad.
- Una versión anónima para evaluación del jurado.
- Certificado de aprobación con calificación.
- CV del o la postulante.
- Carta aval firmada por la institución o la dirección de tesis.
- Un resumen de hasta 1000 palabras explicando el aporte específico del trabajo.
La ausencia de alguno de estos documentos puede implicar el descarte automático de la postulación.
El proceso de selección contempla una preevaluación a cargo de un comité interno de INVAP, que analizará la pertinencia temática, el cumplimiento de las bases y la calidad del trabajo. Luego, las tesis preseleccionadas serán evaluadas por un jurado mixto integrado por referentes de la empresa, el ámbito académico y el sector tecnológico.
Premios y reconocimiento
Se seleccionarán tres mejores tesis por categoría (grado, maestría y doctorado), y de cada terna se elegirá una ganadora. Además, se otorgará una “Mención Especial Fundadores de INVAP” entre todas las categorías, destacando innovación y originalidad.
Los premios incluyen un reconocimiento y un monto en efectivo equivalente a becas internas doctorales mensuales del Conicet para la ciudad de San Carlos de Bariloche: cinco unidades para doctorado, tres para maestría y dos para grado. El acto de premiación se realizará en octubre en Bariloche.
Toda la información oficial, bases y condiciones, así como eventuales modificaciones de fechas, se publicarán en el sitio web del concurso: www.invap.com.ar/concurso-tesis-ingenieria-postulaciones/