Concurso Nacional a las Mejores Tesis de Ingeniería 2026: cómo postularse y cuáles son los premios

En el año de su 50° aniversario, la empresa tecnológica Investigaciones Aplicadas Sociedad del Estado (INVAP) vuelve a apostar por el talento joven y lanzó la cuarta edición del Concurso Nacional Premio INVAP a las Mejores Tesis de Ingeniería. La iniciativa, acompañada por la Fundación INVAP, busca reconocer investigaciones y proyectos innovadores con aplicación real en áreas estratégicas para el desarrollo del país.