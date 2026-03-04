Se conoció qué le dijo Mastantuono al árbitro antes de ser expulsado en el duelo entre Real Madrid y Getafe

Franco Mastantuono quedó en el centro de la polémica en España. El mediocampista argentino fue expulsado en el tiempo de descuento del partido en el que Real Madrid cayó 1-0 ante Getafe en el Santiago Bernabéu, tras increpar al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz con fuertes insultos. La situación generó un fuerte revuelo en el fútbol español y encendió las alarmas dentro del club madrileño, ya que el futbolista podría enfrentar una sanción importante por su comportamiento.
El episodio ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el Real Madrid buscaba el empate. En medio de una jugada polémica, Mastantuono perdió el control y fue directamente a protestarle al árbitro. Según lo que quedó registrado en el acta arbitral, el volante argentino le gritó al juez. “Vaya vergüenza, vaya p… vergüenza”, dijo.
El informe del árbitro fue determinante para justificar la expulsión directa del futbolista. Lo llamativo del caso es que, según remarcaron distintos medios españoles, se trata de expresiones poco habituales en un jugador argentino.
Sin embargo, las cámaras de televisión registraron una secuencia todavía más tensa. Cuando el futbolista abandonaba el campo de juego tras ver la tarjeta roja, se lo pudo escuchar lanzar insultos más fuertes.
“¡No se le puede hablar al árbitro! ¡No se le puede hablar! La c… de tu madre, hijo de p…!”, se lo escucha decir en las imágenes difundidas por la transmisión oficial.
Debido a la naturaleza del incidente, Mastantuono podría enfrentar una sanción severa. El reglamento disciplinario de La Liga contempla castigos de dos a tres partidos de suspensión, e incluso la posibilidad de una inhabilitación mayor si el tribunal considera que existió un menosprecio grave hacia la autoridad.
En caso de confirmarse esa sanción, el mediocampista se perdería al menos los próximos compromisos del Real Madrid frente a Celta de Vigo y Elche.
La expulsión también generó malestar dentro del propio club. En conferencia de prensa, el entrenador Álvaro Arbeloa fue muy crítico con la actitud del futbolista.
“Lo de Mastantuono son cosas que no pueden pasar. Las amarillas de Dean Huijsen y Álvaro Carreras son cosas del juego. Pero vamos a tener tres bajas importantísimas en Vigo”, señaló el técnico.
El clima en el estadio tampoco ayudó al futbolista. Minutos antes de la expulsión, Mastantuono ya había sido silbado por parte del público del Bernabéu tras perder una pelota clave a los 88 minutos. La tensión creció aún más cuando vio la tarjeta roja, lo que terminó de encender la reprobación desde las tribunas.
El episodio se produce en un momento complicado para el joven argentino dentro del equipo. Tras la salida de Xabi Alonso, el mediocampista perdió continuidad y su nivel venía siendo irregular en las últimas semanas.
En el partido frente a Getafe había ingresado a los 69 minutos y tuvo algunas intervenciones interesantes, con centros peligrosos y un remate que exigió al arquero David Soria. Sin embargo, su expulsión terminó opacando su actuación.
Ahora, además de enfrentar una posible sanción disciplinaria, Mastantuono deberá intentar recuperar terreno dentro del plantel del Real Madrid y evitar que este episodio complique también su proyección en la Selección, donde sigue siendo considerado una de las grandes promesas del fútbol nacional.