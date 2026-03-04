Se conoció qué le dijo Mastantuono al árbitro antes de ser expulsado en el duelo entre Real Madrid y Getafe

Franco Mastantuono quedó en el centro de la polémica en España. El mediocampista argentino fue expulsado en el tiempo de descuento del partido en el que Real Madrid cayó 1-0 ante Getafe en el Santiago Bernabéu, tras increpar al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz con fuertes insultos. La situación generó un fuerte revuelo en el fútbol español y encendió las alarmas dentro del club madrileño, ya que el futbolista podría enfrentar una sanción importante por su comportamiento.