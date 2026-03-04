¿A qué hora será la presentación de Eduardo Coudet como entrenador de River?

Eduardo “Chacho” Coudet ya está en la Argentina y hoy comenzará oficialmente su ciclo como entrenador de River. El técnico llegó al país durante la madrugada y en las próximas horas será presentado ante los medios en el estadio Monumental.
El arribo del entrenador se produjo alrededor de las 4:30, luego de viajar desde España. A su llegada, el nuevo DT agradeció la oportunidad de dirigir al “Millonario”, en lo que representa uno de los desafíos más importantes de su carrera.
Durante la mañana, Coudet se dirigirá al Monumental para firmar el contrato que lo unirá a River hasta diciembre de 2027. La duración del vínculo, de casi dos temporadas completas, refleja la confianza que la dirigencia depositó en su proyecto deportivo.
Una vez formalizado el acuerdo, el entrenador será presentado oficialmente. La conferencia de prensa está prevista para las 11:45, en el Salón Auditorio del estadio Monumental, donde brindará sus primeras declaraciones como técnico del club.
La presentación podrá seguirse en vivo a través de distintas plataformas. River transmitirá el evento en su canal oficial de YouTube, mientras que también podrá verse por TyC Sports, tanto en televisión como en su sitio web.
La llegada de Coudet marca el inicio de una nueva etapa para River tras la salida de Marcelo Gallardo, quien dejó el cargo recientemente. El club apuesta a que el “Chacho” pueda liderar un nuevo ciclo competitivo y darle continuidad al protagonismo del equipo en el plano local e internacional.
Luego de su presentación oficial, el nuevo entrenador comenzará a trabajar con el plantel y deberá enfocarse en los primeros desafíos de su ciclo. Entre ellos aparecen cuestiones vinculadas al funcionamiento del equipo, la gestión del grupo y la preparación para los compromisos que se vienen.
Así, River abrirá formalmente la era Coudet con una conferencia que marcará el inicio de su etapa al frente del equipo y el primer contacto público del entrenador con los hinchas y los medios.