Los detalles de la llegada de Eduardo Coudet como técnico de River: ¿cuándo será presentado?

La búsqueda llegó a su fin. El presidente de River Stefano Di Carlo confirmó que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador y que el anuncio oficial se realizará en las próximas horas. “Está confirmado, y mañana (hoy) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, detalles operativos, el anuncio será en torno al mediodía”, señaló en ESPN F90. El vínculo será hasta diciembre de 2027 y el DT llegará al país para firmar su contrato, mientras el club negocia el resarcimiento con Alavés por la rescisión anticipada.
Sobre la salida de Marcelo Gallardo, el dirigente explicó que fue el cierre de un proceso que no prosperó. “Marcelo no pudo encontrarle la vuelta, hicimos todos los pasos y cuestiones para prepararnos para este año pero no se pudo dar. Son cosas del fútbol”, sostuvo. “Nada va a borrar que Marcelo es el tipo más relevante de la historia de River”, agregó.
Di Carlo también reveló que “Muñeco” le comunicó su decisión. “Me dijo que era una decisión tomada. Más allá de que es triste y no era lo que queríamos, ocurrió de una manera muy sana”, aseguró. “Marcelo es una persona que piensa mucho y es categórico”, dijo.
El mensaje de Di Carlo al hincha de River
Además, defendió el mercado de pases. “Este último mercado evidenció el ingenio”, aseguró y subrayó la identidad formativa. “River tiene la cantera más importante del mundo”, explicó Di Carlo, que pidió respaldo al plantel. “Entiendo al hincha de River… Ahora hay que cambiar el chip. Los mejores momentos fueron con la unión de todos”, cerró.