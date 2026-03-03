Los detalles de la llegada de Eduardo Coudet como técnico de River: ¿cuándo será presentado?

La búsqueda llegó a su fin. El presidente de River Stefano Di Carlo confirmó que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador y que el anuncio oficial se realizará en las próximas horas. “Está confirmado, y mañana (hoy) vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente. Si todo sale bien, detalles operativos, el anuncio será en torno al mediodía”, señaló en ESPN F90. El vínculo será hasta diciembre de 2027 y el DT llegará al país para firmar su contrato, mientras el club negocia el resarcimiento con Alavés por la rescisión anticipada.