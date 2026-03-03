“Consolidación de estilos” en el inicio de la Semana de la Moda

La Semana de la Moda femenina de París para el próximo otoño-invierno arrancó ayer, en una edición de “consolidación” de los nuevos creativos al frente de grandes casas, como la española Loewe, y en un contexto internacional sacudido por la crisis en Oriente Medio.
Pero parece que la guerra desencadenada por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el sábado contra Irán no cambiará la programación de este evento mayor del sector.
No habrá “ni cancelación ni modificación”, aseguró Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y Moda (FHCM). Sin embargo, los organizadores siguen “la situación con mucha atención, en contacto con la prefectura” de policía, añadió.
Esta edición se abrió oficialmente con el desfile de los estudiantes del Instituto Francés de la Moda, uno de los centros de formación más prestigiosos del mundo.
Del medio centenar de conjuntos presentados, en una decena se vieron acolchados, guatas y auténticos airbags XXL para amortiguar los golpes... como mostrando la preocupación de los jóvenes por protegerse del mundo.
Entre las firmas que desfilaron este lunes sobresalieron varias marcas jóvenes, como la francesa Weinsanto o la belga Julie Kegels.
Kegels, en su segundo pase en el programa oficial, presentó una línea con muchas prendas con acabados de tipo escalonado, como recortes de papel, que daban una imagen geométrica al conjunto. Otras siluetas eran más fluidas con capas y dobles telas en la espalda que parecían velas en movimiento.
Varios conjuntos iban con botas de cuero altas, en negro, lila o fucsia, a juego con los antifaces que lucían las modelos.
Renovación
En un contexto de dificultades económicas en el sector del lujo, pesos pesados de la moda cambiaron en estos últimos años de director creativo, como sucedió en Dior y Chanel, entre los casos más destacados.
En la anterior presentación de las colecciones femeninas para la primavera-verano 2026, se estrenaron una decena de creativos, entre ellos Matthieu Blazy (Chanel), Jonathan Anderson (Dior) y Pierpaolo Piccioli (Balenciaga).
“En septiembre presenciamos un formidable impulso creativo, propulsado por la renovación simultánea de varias direcciones artísticas. (...) Esta edición se inscribe en un periodo de consolidación, con menos efectos sorpresa”, dijo Morand sobre esta cita indiscutible de la moda, con cerca de 70 desfiles hasta el 10 de marzo.
Entre los desfiles más esperados figuran el de Dior el martes, y el de Chanel, el próximo lunes. Aunque sus creativos, Anderson y Blazy respectivamente, ya debutaron con estas grandes firmas, tanto para las colecciones femeninas como la de alta costura, sus propuestas acapararán de nuevo la atención.
Estos diseñadores “van a tener que afianzar lo que empezaron a definir y, como su mensaje hasta ahora no fue del todo claro, será interesante ver cómo se posicionan esta vez”, apunta Jeanne Le Bault, redactora jefa de moda de la revista Marie-Claire.
Loewe
También es el caso de la española Loewe, actualmente integrada en el grupo francés LVMH. Sus nuevos directores artísticos, los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez, se estrenaron al frente de la marca en octubre, tras la salida de Jonathan Anderson, quien durante una década rejuveneció la imagen de la histórica firma.
En aquel desfile, McCollough y Hernandez, fundadores en 2002 de la neoyorquina Proenza Schouler, optaron por una explosión de colores, y algunas propuestas recordaban directamente la estética multicolor del cineasta Pedro Almodóvar.
Tras ausentarse en la edición masculina de principios de año, la nueva colección del dúo estadounidense centrará todas las miradas el viernes.
Otro desfile muy esperado es el debut de Antonin Tron para Balmain. Después de pasar por Givenchy, Louis Vuitton o Balenciaga, el diseñador francés tendrá el difícil reto de suceder al emblemático Olivier Rousteing.
La uruguaya Gabriela Hearst también traerá su nueva colección a París. Los diseños de esta estilista están basados en el concepto del lujo sustentable y a menudo los tejidos están hechos con materiales sobrantes de temporadas anteriores. (AFP)
Datos curiosos
La batalla de Versalles
La primera semana oficial de la moda en 1973 se inauguró con un desfile benéfico donde cinco diseñadores franceses (como Yves Saint Laurent) se enfrentaron a cinco estadounidenses (como Oscar de la Renta) para recaudar fondos para restaurar el Palacio de Versalles.
Triángulo de oro
La mayoría de las actividades de lujo se concentran en el área formada por las avenidas Champs-Élysées, Montaigne y George V, donde se encuentran las casas de alta costura más exclusivas.
Alta costura
No cualquiera puede usar el término “Haute Couture”. Es una denominación protegida legalmente desde 1945 que exige, entre otras cosas, que las casas presenten al menos 35 piezas por temporada hechas a medida.