"Chacho" Coudet ya está en el país: ¿cuándo hace su debut oficial como DT de River?

Coudet llegó en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas, que partió desde Madrid a las 19.09 (hora argentina). Al aterrizar, se mostró distendido y se detuvo unos instantes para saludar a la prensa antes de retirarse. “Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando. Tengo que pasar por casa y de ahí voy para el Monumental”, comentó en sus primeras palabras en el país.