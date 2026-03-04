"Chacho" Coudet ya está en el país: ¿cuándo hace su debut oficial como DT de River?

Eduardo “Chacho” Coudet ya está en Argentina y este miércoles comenzará oficialmente su ciclo como entrenador de River. El técnico arribó en la madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y tendrá una jornada cargada de actividades que incluirá la firma de su contrato, la presentación oficial y su primer entrenamiento al frente del plantel profesional.
El arribo del nuevo entrenador marcó el inicio de una etapa que genera expectativa en Núñez. Tras un largo viaje desde España, el DT fue recibido por periodistas y algunos hinchas que se acercaron al aeropuerto para darle la bienvenida.
Coudet llegó en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas, que partió desde Madrid a las 19.09 (hora argentina). Al aterrizar, se mostró distendido y se detuvo unos instantes para saludar a la prensa antes de retirarse. “Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando. Tengo que pasar por casa y de ahí voy para el Monumental”, comentó en sus primeras palabras en el país.
Consultado sobre cómo se gestó su llegada al club, el entrenador reconoció que no esperaba el llamado. “Sinceramente, tiempo atrás no, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”, agregó.
La agenda del técnico seguirá por la mañana en el estadio Monumental. Allí se reunirá con el presidente Stefano Di Carlo y el resto de la dirigencia para firmar el contrato que lo vinculará con el club hasta diciembre de 2027. Luego de rubricar el acuerdo, se realizarán las fotos oficiales y se llevará a cabo la presentación formal ante los medios.
La conferencia de prensa está prevista para las 11.45 en el Salón Auditorio del estadio, donde el entrenador hablará por primera vez como director técnico del “Millonario”.
Después del mediodía, el flamante cuerpo técnico se trasladará al predio de Ezeiza para iniciar el trabajo con el plantel profesional. La primera práctica está programada para las 17 y, antes de comenzar, se espera una charla de presentación con los futbolistas.
Coudet tendrá varios días de trabajo antes de su estreno oficial. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó un paro de actividades entre el 5 y el 8 de marzo, lo que obligó a postergar la fecha 9 del Torneo Apertura para la primera semana de mayo.
Por ese motivo, el debut del nuevo entrenador en el banco de River será el jueves 12 de marzo a las 21.30, cuando el equipo visite a Huracán por la décima fecha del torneo.