Secciones
DeportesFútbol

"Chacho" Coudet ya está en el país: ¿cuándo hace su debut oficial como DT de River?

El entrenador firmará su contrato, será presentado en el Monumental y dirigirá su primer entrenamiento esta tarde.

RECIÉN LLEGADO. Eduardo Coudet aterrizó en Ezeiza durante la madrugada y este miércoles será presentado en el Monumental antes de dirigir su primera práctica con el plantel. RECIÉN LLEGADO. Eduardo Coudet aterrizó en Ezeiza durante la madrugada y este miércoles será presentado en el Monumental antes de dirigir su primera práctica con el plantel.
Hace 11 Min

Eduardo “Chacho” Coudet ya está en Argentina y este miércoles comenzará oficialmente su ciclo como entrenador de River. El técnico arribó en la madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y tendrá una jornada cargada de actividades que incluirá la firma de su contrato, la presentación oficial y su primer entrenamiento al frente del plantel profesional.

El arribo del nuevo entrenador marcó el inicio de una etapa que genera expectativa en Núñez. Tras un largo viaje desde España, el DT fue recibido por periodistas y algunos hinchas que se acercaron al aeropuerto para darle la bienvenida.

Coudet llegó en el vuelo AR1133 de Aerolíneas Argentinas, que partió desde Madrid a las 19.09 (hora argentina). Al aterrizar, se mostró distendido y se detuvo unos instantes para saludar a la prensa antes de retirarse. “Fue un viaje largo, contento con lo que se está dando. Tengo que pasar por casa y de ahí voy para el Monumental”, comentó en sus primeras palabras en el país.

Consultado sobre cómo se gestó su llegada al club, el entrenador reconoció que no esperaba el llamado. “Sinceramente, tiempo atrás no, pero se dio todo muy rápido. Estoy contento y agradecido con River y con toda la gente”, agregó.

La agenda del técnico seguirá por la mañana en el estadio Monumental. Allí se reunirá con el presidente Stefano Di Carlo y el resto de la dirigencia para firmar el contrato que lo vinculará con el club hasta diciembre de 2027. Luego de rubricar el acuerdo, se realizarán las fotos oficiales y se llevará a cabo la presentación formal ante los medios.

La conferencia de prensa está prevista para las 11.45 en el Salón Auditorio del estadio, donde el entrenador hablará por primera vez como director técnico del “Millonario”.

Después del mediodía, el flamante cuerpo técnico se trasladará al predio de Ezeiza para iniciar el trabajo con el plantel profesional. La primera práctica está programada para las 17 y, antes de comenzar, se espera una charla de presentación con los futbolistas.

Coudet tendrá varios días de trabajo antes de su estreno oficial. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó un paro de actividades entre el 5 y el 8 de marzo, lo que obligó a postergar la fecha 9 del Torneo Apertura para la primera semana de mayo.

Por ese motivo, el debut del nuevo entrenador en el banco de River será el jueves 12 de marzo a las 21.30, cuando el equipo visite a Huracán por la décima fecha del torneo.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateEduardo "Chacho" CoudetLiga Profesional de FútbolStefano Di CarloTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental
6

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Más Noticias
Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Agenda de TV: dónde ver en vivo Lanús-Boca por la Liga Profesional

Agenda de TV: dónde ver en vivo Lanús-Boca por la Liga Profesional

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Racing castigó los errores de Atlético Tucumán y expuso el desafío que le espera a Falcioni

Comentarios