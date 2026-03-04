Fuerte caída en la vacunación contra el VPH: en una década, solo la mitad de los argentinos se inmunizó

El informe de la Sociedad Argentina de Pediatría -que publicó Ámbito- señaló “una caída generalizada en todos los grupos de edad” en inmunizaciones como Quíntuple a los 6 meses, IPV a los 6 meses, Neumococo a los 12 meses, Hepatitis A a los 12 meses, Triple viral a los 12 meses, Quíntuple entre los 15 y 18 meses, Varicela a los 15 meses, Triple viral a los 5 años, primera dosis de VPH en mujeres y varones a los 11 años y dTpa a los 11 años.