Fuerte caída en la vacunación contra el VPH: en una década, solo la mitad de los argentinos se inmunizó
En el Día Mundial del Virus del Papiloma Humano se difundieron datos que muestran un retroceso sostenido desde 2015. Especialistas alertan sobre fallas en la comunicación y advierten que podría haber un regreso de enfermedades ya controladas.
La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano registró una caída marcada en la última década en la Argentina. En los últimos 10 años, apenas el 50% de la población objetivo logró inmunizarse, luego de que en 2015 se alcanzara un promedio cercano al 80%.
Los datos fueron difundidos en el marco del Día Mundial del Virus del Papiloma Humano y reflejan una baja sostenida entre 2015 y 2024. La cobertura pasó del 87% al 55% en mujeres y del 71% al 51% en varones. En promedio, el descenso fue del 79% al 53%, según el 4° Informe Especial del Observatorio de Infancia y Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría.
El panorama actual se dio a conocer durante un conversatorio organizado por la farmacéutica MSD Argentina, donde se analizó la situación de la vacunación en niños, niñas y adolescentes en el país. Allí se advirtió sobre “una caída sustancial” en la inmunización contra el VPH en el período mencionado.
Una baja que se replica en otras vacunas
La disminución en la cobertura del VPH se enmarca en un fenómeno más amplio: un descenso generalizado en la vacunación de niños, niñas y adolescentes.
El informe de la Sociedad Argentina de Pediatría -que publicó Ámbito- señaló “una caída generalizada en todos los grupos de edad” en inmunizaciones como Quíntuple a los 6 meses, IPV a los 6 meses, Neumococo a los 12 meses, Hepatitis A a los 12 meses, Triple viral a los 12 meses, Quíntuple entre los 15 y 18 meses, Varicela a los 15 meses, Triple viral a los 5 años, primera dosis de VPH en mujeres y varones a los 11 años y dTpa a los 11 años.
En el caso puntual del VPH, la primera dosis mostró un descenso sostenido entre 2022 y 2024. En mujeres pasó de 83% a 67% y luego a 55%. En varones, de 75% a 61% y finalmente a 51%.
El pediatra Fernando Burgos, jefe de la Sección Ambulatoria de Pediatría del Hospital Austral y coordinador del encuentro, advirtió que este escenario implica “un riesgo aumentado” para el país. “Tenemos un calendario modelo que, a pesar de que son vacunas en su mayoría gratuitas, no cumple con la población objetivo, que es el 95%”, sostuvo.
Según el especialista, la caída puede derivar en la reaparición de afecciones ya controladas. Por eso instó a comprender las vacunas como “un concepto más amplio” de protección, en tanto permiten mantener enfermedades bajo control y evitar padecimientos futuros.
Fallas en la comunicación
Al analizar las causas del retroceso, Burgos descartó que el fenómeno responda principalmente a movimientos antivacunas. “En la Argentina el porcentaje de personas antivacunas es menor al 2%”, afirmó.
En cambio, señaló “fallas comunicacionales desde el entorno médico y la familia”. Indicó que, a partir de los 5 o 6 años, los pediatras suelen hablar directamente con el paciente y transmitir mensajes de cuidado, pero consideró que ese diálogo debe fortalecerse para que los adolescentes puedan plantear dudas y consultas.
También subrayó que, en muchos casos, los padres no cuentan con información suficiente y que existe responsabilidad médica cuando la comunicación se realiza de forma rápida o inadecuada, como un punto más dentro de la consulta.
“Desde la sociedad científica tenemos que hacer mea culpa de cómo transmitimos los mensajes. Tengo que hacerlo desde la evidencia y dar explicaciones”, remarcó. Y agregó que, cuando un niño termina en terapia intensiva por enfermedades prevenibles como coqueluche o tos convulsiva, la responsabilidad puede recaer tanto en quien no quiso vacunar como en el profesional que no logró convencer.
El especialista también advirtió que los jóvenes inician cada vez más temprano su vida sexual, lo que agrava el escenario si la cobertura de VPH sigue en descenso.
Un problema de salud pública
El VPH está vinculado en el 99% de los casos con el cáncer de cuello de útero. Sin embargo, Burgos aclaró que ya no se trata solo de una problemática femenina. También afecta a los hombres, con riesgo de cáncer anal, de pene y papilomatosis laríngea.
Además, explicó que la infección no genera una inmunidad natural que proteja frente a futuros contagios. “La inmunidad la voy a tener con la vacunación. Cualquier persona sexualmente activa puede volver a contagiarse”, advirtió. Por eso enfatizó que la vacunación temprana ofrece una mejor respuesta de anticuerpos.
Entre las estrategias de prevención se destacan el acceso a información y educación sanitaria, la aplicación de la vacuna, los controles periódicos como el Papanicolau en mujeres y el test de VPH en ambos sexos, y el uso de métodos de barrera en las relaciones sexuales.
Aunque el calendario nacional establece la inmunización gratuita desde los 11 años hasta los 26, los especialistas llaman a vacunarse incluso fuera de esas edades. “Es una protección a la que se puede acceder en cualquier momento de la vida”, insistió Burgos, en un contexto en el que la baja cobertura enciende una señal de alarma para la salud pública.