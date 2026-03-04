Extorsión, desesperación y muerte: los mensajes finales del soldado que se quitó la vida en Olivos

“Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y, según entiendo, de muchos más instruidos no solo en el ámbito de la Justicia federal sino también, y fundamentalmente, de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de trabajo imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física”, sostuvo Arroyo Salgado.