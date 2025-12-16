Secciones
La Justicia ordenó la autopsia del soldado que murió en la Quinta de Olivos

El joven granadero Rodrigo Gómez, de 21 años, fue hallado sin vida mientras cumplía tareas de vigilancia. La investigación quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La investigación por la muerte del soldado Rodrigo Gómez, ocurrida en la Quinta Presidencial de Olivos, avanza con la realización de una autopsia que fue ordenada por la Justicia para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. El joven, de 21 años, se desempeñaba en tareas de vigilancia cuando fue encontrado sin vida en uno de los puestos internos del predio.

Según se informó, Gómez fue hallado muerto durante la madrugada de este martes por uno de sus compañeros. De acuerdo con las primeras hipótesis, el soldado se habría disparado en la cabeza con su arma larga reglamentaria. Tras el hallazgo, personal médico acudió al lugar y constató su fallecimiento.

En el marco de la investigación, se supo que el joven había dejado una carta de despedida dirigida a su familia, en la que reconocía atravesar una situación de deudas. Este elemento forma parte de las actuaciones judiciales que buscan reconstruir el contexto previo a su muerte.

A través de un comunicado oficial, la Casa Rosada informó que, tras conocerse el hecho, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes y se dio intervención al Juzgado Federal interviniente. La causa quedó bajo la órbita de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien convocó a distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias necesarias.

La investigación es llevada adelante por la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, en conjunto con la Policía Federal Argentina, y bajo las directivas del juzgado. Desde el Gobierno aclararon que “cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”.

Rodrigo Gómez era oriundo de la provincia de Misiones e integraba el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. La autopsia, que se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, será un elemento central para determinar con precisión cómo se produjo la muerte del soldado y avanzar en el esclarecimiento del caso.

