La Justicia ordenó la autopsia del soldado que murió en la Quinta de Olivos

La investigación por la muerte del soldado Rodrigo Gómez, ocurrida en la Quinta Presidencial de Olivos, avanza con la realización de una autopsia que fue ordenada por la Justicia para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. El joven, de 21 años, se desempeñaba en tareas de vigilancia cuando fue encontrado sin vida en uno de los puestos internos del predio.