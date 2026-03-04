Durante los primeros dos años del Gobierno de Milei se perdieron más de 60.000 puestos en el Estado

A 26 meses del inicio de la gestión de Javier Milei, el ajuste sobre el empleo estatal muestra cifras que consolidan una tendencia sostenida de reducción. El recorte del gasto público formó parte central de la propuesta del actual Gobierno y, en materia de trabajo, los datos oficiales evidencian una contracción inédita en la planta del Estado nacional.
De acuerdo con el último informe de Dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN), publicados por Infobae.com, desde diciembre de 2023 hasta enero de 2026 se perdieron 62.768 puestos de trabajo en el sector público. Cuando asumió el presidente Milei, el Estado nacional —incluyendo administración central, organismos descentralizados y empresas públicas— contaba con 341.473 trabajadores. Dos años más tarde, esa cifra descendió a 278.705 personas.
El ajuste no mostró interrupciones: se acumulan 26 meses consecutivos de caída en la nómina. El dato más reciente indica que en enero se registraron 1.415 despidos, lo que implicó una baja mensual del 0,5% respecto de diciembre de 2025. Desde el inicio de la gestión no se verificaron períodos de expansión en la dotación total.
La Administración Pública Nacional, el área más afectada por los despidos
La estructura del empleo público nacional se divide en dos grandes segmentos: la Administración Pública Nacional y las empresas y sociedades del Estado. El mayor volumen de trabajo se concentra en la APN y es allí donde se produjo la parte más significativa de los despidos.
En concreto, la APN pasó de 231.305 empleados en diciembre de 2023 a 189.709 en enero de 2026. Esto representa una reducción del 18% y la pérdida de 41.596 puestos de trabajo. Dentro de ese universo, el mayor recorte se dio en la administración descentralizada, que redujo su planta en 21.804 personas, al pasar de 136.529 trabajadores a 114.725.
La administración centralizada también mostró una contracción relevante: de 54.791 agentes a fines de 2023 descendió a 39.686 al comenzar 2026, con 15.105 empleos menos. En menor escala, la administración desconcentrada registró 3.264 bajas y el segmento de “otros entes” perdió 1.423 trabajadores.
Por fuera de la APN, las empresas y sociedades del Estado también atravesaron un fuerte ajuste. En ese ámbito, la nómina cayó de 110.168 empleados en diciembre de 2023 a 89.996 en enero de 2026. En términos absolutos, eso implica 21.172 puestos de trabajo menos, equivalente a una reducción del 19,2%.
Los datos difundidos por el Indec detallan además el comportamiento del último mes relevado. De los 1.415 despidos de enero, 1.227 correspondieron a la APN y 188 a empresas y sociedades estatales. Al interior de la Administración Pública Nacional, la mayor parte de las bajas se produjo nuevamente en la administración descentralizada, con 1.497 desvinculaciones entre diciembre y enero. También se registraron caídas en la administración desconcentrada (-415) y en “otros entes” (-61).
Sin embargo, el informe marcó una excepción puntual: la administración centralizada incorporó 746 empleados en enero, lo que significó un crecimiento mensual del 1,9% en ese segmento. Las incorporaciones se distribuyeron entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.