Durante los primeros dos años del Gobierno de Milei se perdieron más de 60.000 puestos en el Estado

Los datos difundidos por el Indec detallan además el comportamiento del último mes relevado. De los 1.415 despidos de enero, 1.227 correspondieron a la APN y 188 a empresas y sociedades estatales. Al interior de la Administración Pública Nacional, la mayor parte de las bajas se produjo nuevamente en la administración descentralizada, con 1.497 desvinculaciones entre diciembre y enero. También se registraron caídas en la administración desconcentrada (-415) y en “otros entes” (-61).