Sin aprobados, mirá el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota ante Racing

Atlético Tucumán sufrió una dura derrota frente a Racing por 3 a 0. No hubo ningún aprobado en el equipo.
Luis Ingolotti (3)
Demoró para salir en la jugada del primer gol. No tuvo responsabilidad en los demás goles, pero sigue sin dar seguridad.
Leonel Di Plácido (4)
El orden en la marca le duró 15 minutos. Terminó perdiendo mucho más de lo que ganó contra Rojas y Vergara. En ofensiva aportó muy poco: sus centros fueron inofensivos para la última línea rival.
Gianluca Ferrari (4)
Le costó muchísimo cada vez que lo encararon en el uno contra uno. Los atacantes de Racing le ganaron casi siempre.
Gastón Suso (4)
Con gritos constantes buscó ordenar una defensa que por momentos pareció improvisada. Aunque en el juego aéreo cumplió rechazando varias pelotas, no fue suficiente.
Luciano Vallejo (3)
El punto más flojo de la última línea. Sufrió el partido de principio a fin. Nunca se lo vio cómodo con el esquema táctico.
Ignacio Galván (5)
En el primer tiempo pasó desapercibido. Nunca lo utilizaron en ataque. En la segunda mitad se soltó más y sus excursiones ofensivas terminaron siendo de lo poco rescatable.
Renzo Tesuri (5)
Jugó casi como wing derecho, la pelota le llegó muy poco; el esquema fue perjudicial para él. Aun así, tuvo la más clara, pero su remate dio en el palo.
Kevin Ortiz (4)
Se esforzó y corrió mucho, pero se vio superado por los mediocampistas de Racing. No hubo equivalencias: siempre terminó corriendo de atrás.
Javier Domínguez (3)
Muy mal partido del paraguayo. Intentó ser el primer pase, pero decidió mal en casi todas las jugadas. Fue una máquina de perder pelotas, y a la hora de recuperar, siempre llegó un segundo tarde. Su aporte fue prácticamente nulo.
Martín Benítez (3)
En el primer tiempo jugó al trote. Prácticamente no tocó la pelota y no se lo vio comprometido. En el complemento tuvo una tibia reacción e intentó generar juego, pero sin éxito.
Carlos Abeldaño (5)
Peleador y metedor como siempre. Fue el único argumento ofensivo que mostró el “Decano”, exigiendo siempre a los centrales. Sin embargo, en la más clara que tuvo, dudó en lugar de rematar y permitió el cierre de la defensa.
Lautaro Godoy (-)
Entró con ganas, pidió la pelota siempre. Sin embargo, ese mismo ímpetu lo llevó a decidir apurado y no pudo finalizar bien las jugadas que inició.
Ezequiel Ham (-)
Su ingreso no sirvió. Intentó darle un poco de equilibrio al medio, pero el partido ya estaba roto y no logró cambiar nada.
Nicolás Laméndola (-)
Entró en un contexto desfavorable, con un equipo ya muy cansado y desorganizado. No pudo aportar por las bandas ni generar desequilibrio individual.
Manuel Brondo (-)
Prácticamente no entró en juego. El equipo no generó situaciones de peligro mientras él estuvo en cancha y casi no tocó la pelota en el área rival.
Franco Nicola (-)
Tuvo algunos arrestos individuales por la derecha, pero sus proyecciones terminaron en intentos aislados sin mayor peligro.