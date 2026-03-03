Atlético y una crisis de identidad que Falcioni deberá reconstruir

Los signos de esta crisis estuvieron claros a lo largo de la noche. El “Decano”, que estuvo bajo las órdenes de Ramiro González, no sabe quién es, para qué juega ni con qué sentido se mueve. Esta despersonalización se hizo constante cada vez que un volante tomó la pelota en la noche del Monumental. Tanto Kevin Ortiz como Javier Domínguez la pidieron con insistencia, es cierto, pero una vez que la tenían en sus pies, aparecía el vacío: no sabían qué hacer. Tal vez, por falta de un plan que los respalde.