Se registran cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

SociedadClima y ecología

La tormenta inundó calles y complicó la circulación el primer día de clases en Tucumán

El temporal se desató a media mañana. El SMN había emitido una alerta para la provincia.

Hace 1 Hs

Una fuerte tormenta sorprendió a los tucumanos a media mañana y, en cuestión de minutos, transformó calles y avenidas en verdaderos ríos, dificultando el tránsito en distintos puntos de la ciudad.

La intensa lluvia generó anegamientos casi inmediatos. Automovilistas y motociclistas avanzaron con extrema precaución ante la acumulación de agua, mientras que peatones buscaron resguardo para evitar quedar empapados en medio del temporal.

Las imágenes difundidas por LG Play reflejaron la magnitud del fenómeno. Entre los casos más impactantes se observaron escenas registradas en la Escuela Técnica 4, ubicada en el barrio Juan XXIII, donde el agua ingresó al establecimiento y cubrió buena parte de las instalaciones.

El temporal no fue un hecho aislado ni inesperado. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta para la provincia, anticipando condiciones inestables y la probabilidad de lluvias intensas.

