China exige máxima seguridad en el estrecho de Ormuz ante el riesgo para el suministro mundial de energía

China instó a todas las partes involucradas en la guerra en Medio Oriente a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el transporte de petróleo y gas natural, luego de que los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaran su cierre en represalia por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.
Por esa angosta franja marítima circula aproximadamente el 20% del transporte mundial de petróleo por vía marítima, además de importantes cargamentos de gas y mercancías. Tras el anuncio iraní, varias navieras internacionales suspendieron su tránsito por la zona, lo que encendió las alarmas por el posible impacto económico y energético a escala global.
La postura de China fue clara. “China insta a todas las partes a parar inmediatamente las operaciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones, mantener la seguridad de las rutas marítimas en el estrecho de Ormuz y prevenir un mayor impacto en la economía global”, declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La funcionaria subrayó la importancia estratégica del corredor para la estabilidad energética mundial. “Es muy importante para la economía global. China tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad energética”, afirmó, dejando en evidencia que Beijing sigue de cerca la evolución del conflicto y sus consecuencias sobre el suministro.
El cierre temporal del estrecho volvió a exponer la fragilidad de las rutas clave para el comercio internacional. Especialistas advierten que una interrupción prolongada podría alterar los precios del crudo, afectar a las economías dependientes de la energía importada y profundizar las tensiones entre las potencias involucradas en la región.
Preocupación y respaldo a Irán
En paralelo, China expresó su alarma por la seguridad del estrecho y manifestó un respaldo explícito a Irán frente a los ataques de Estados Unidos e Israel. El gigante asiático evacuó a más de 3.000 ciudadanos de la zona y analiza alternativas para sostener sus fuentes de energía, dado que más del 80% del combustible que consume transita por esta vía considerada vulnerable.
El gobierno chino exigió el cese inmediato de las operaciones militares y advirtió sobre los riesgos que la escalada representa para la estabilidad regional. También destacó la relevancia estratégica del combustible iraní que circula por el estrecho para el abastecimiento global.
Por qué China apoya a Irán
El respaldo de Beijing tiene un fundamento económico central. China es uno de los mayores compradores de combustible suministrado por Teherán, lo que convierte la estabilidad en Medio Oriente en un asunto clave para su seguridad energética y comercial. Cualquier inestabilidad en el estrecho podría afectar el flujo indispensable para su economía y repercutir en el mercado internacional de hidrocarburos.
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, sostuvo en diálogo con su par iraní que Pekín “valora la amistad tradicional” entre ambos países y apoya a Irán “en la protección de sus derechos e intereses legítimos”. Al mismo tiempo, reiteró la defensa de la soberanía e integridad territorial iraní e instó a la comunidad internacional a evitar una expansión del conflicto, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.