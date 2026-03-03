China exige máxima seguridad en el estrecho de Ormuz ante el riesgo para el suministro mundial de energía

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, sostuvo en diálogo con su par iraní que Pekín “valora la amistad tradicional” entre ambos países y apoya a Irán “en la protección de sus derechos e intereses legítimos”. Al mismo tiempo, reiteró la defensa de la soberanía e integridad territorial iraní e instó a la comunidad internacional a evitar una expansión del conflicto, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.