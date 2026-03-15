Qué hábitos que creemos nos ayudan a tener belleza son un fiasco

Al igual que con las gomas hay manera de evitar el daño si es que no hay opción de secado. Antes de secar, planchar o rizar el pelo hay que aplicar un sérum termoprotector que se consigue en farmacias y también en las tiendas que proveen artículos de peluquería. Con su uso, las cutículas quedarán protegidas, en tanto el cabello adquirirá un brillo saludable. Tampoco es bueno lavarlo a diario. Estará más limpio, sí, pero se lo priva de los aceites naturales. Lo recomendable es que si el largo llega hasta los hombros, lavarlo cada dos días, ese es el parámetro.