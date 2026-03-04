¿Soñás con generar impacto en Tucumán? Así podés sumarte a Voces Jóvenes

La comunidad juvenil Voces Jóvenes lanzó su convocatoria 2026 para sumar voluntarios a su equipo. La propuesta está dirigida a estudiantes secundarios y universitarios de entre 16 y 30 años que quieran asumir roles estratégicos en programas de formación, liderazgo y participación ciudadana.
Desde su creación en 2023, la organización creció en distintos municipios de la provincia y hoy trabaja en San Miguel de Tucumán, Monteros, Simoca, Trancas, Lules, Concepción, Yerba Buena y Famaillá.
En diálogo con LA GACETA, su presidenta, Milagros Arghittu, definió la esencia del proyecto con claridad: “Voces Jóvenes es una comunidad creada por jóvenes y para jóvenes que tienen la vocación de transformar la realidad que los rodea”.
Participar y transformar
El voluntariado combina formación, gestión y compromiso cívico. Pero también algo más.
“Lo vemos como cumplir con nuestra responsabilidad cívica y un hobbie divertidísimo al mismo tiempo”, explicó Arghittu.
Quienes se suman forman parte de equipos que organizan simulaciones educativas, programas de oratoria, actividades de impacto social y espacios de debate. Participan en planificación, comunicación institucional, organización de eventos y acompañamiento de estudiantes.
“Más allá de un equipo de trabajo se forma una familia a la cual recurrir en tiempos de alegría y en esos momentos que necesitás un hombro en el cual apoyarte”, agregó.
Qué perfiles buscan
La convocatoria no exige experiencia previa. El foco está puesto en la actitud.
“El voluntario de Voces Jóvenes es esa persona que se desafía a sí misma y a quienes lo rodean a soñar en grande, a soñar con un Tucumán mejor”, sostuvo la presidenta.
Buscan jóvenes con curiosidad, compromiso y vocación de transformación. Personas que quieran “romper con la apatía y convertir quejas y enojos en soluciones a problemas locales”.
Roles estratégicos
La convocatoria 2026 contempla distintos espacios de trabajo: enlace ejecutivo, coordinación de programas, gestión de proyectos, comunicación y marca, alianzas y financiamiento, y operativa y logística.
Cada voluntario puede encontrar su lugar según sus habilidades e intereses.
En el Club TED-Ed, por ejemplo, se desempeñan como mentores y capacitadores en oratoria y pensamiento crítico. En Pathways trabajan contenidos vinculados a relaciones internacionales y representación diplomática. En Girl Up desarrollan actividades de concientización sobre equidad de género. En el Club de Idiomas potencian habilidades lingüísticas.
“En Voces Jóvenes cada voluntario encuentra su fortaleza y puede explotarla de la mejor manera”, remarcó Arghittu.
Compromiso flexible
El voluntariado está pensado para compatibilizar con estudio y trabajo.
En general incluye una reunión presencial mensual y encuentros virtuales semanales, además de la participación en eventos y proyectos durante el año.
Entre las habilidades que se desarrollan aparecen comunicación efectiva, gestión de proyectos, organización de eventos, armado de presupuestos y trabajo en equipo. Competencias que luego pueden trasladarse al ámbito laboral o académico.
Cómo postularse
Las inscripciones se realizan a través del Instagram oficial @vocesjovenes.tucuman. El formulario de aplicación estará disponible desde el sábado 7 de marzo y la convocatoria permanecerá abierta durante las próximas semanas hasta completar cupos.
También se puede solicitar información al 381 508 3553 o contactarse mediante LinkedIn.
La propuesta apunta a quienes no quieren quedarse en la queja y buscan convertir ideas en acción concreta.
Porque, como sintetizó su presidenta, en Voces Jóvenes no se trata de participar de manera simbólica: se trata de tomar la palabra y sostenerla.