La app con la que las parejas compiten por puntos por tareas realizadas en casa

La app que termina con las peleas por quién lava los platos

Desde su cuenta de X, Echazu hizo pública su aplicación y el posteo rápidamente se viralizó. Las descargas de la app se multiplicaron e incluso empezaron a surgir recomendaciones de mejoras por parte de los usuarios. “Aumentar los puntos que otorga lavar el baño por sobre los que otorga colgar la ropa”, fue una de las tantas sugerencias que se hicieron. Es que, claramente, las parejas tienen un orden de prioridades respecto a las tareas que más o menos prefieren hacer.