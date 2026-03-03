La app con la que las parejas compiten por puntos por tareas realizadas en casa

“Siguen dándose muchas situaciones de desigualdad en el reparto de tareas domésticas, es algo que veo constantemente cuando hago terapia de pareja”, dice el psicólogo Alberto Soler Sarrió en su página web. Es que es habitual que, a lo largo de toda la convivencia, las parejas tengan diferencias de criterio para hacerse cargo de las labores del hogar o que, incluso, tengan una diferente distribución de carga en esas tareas.
Por eso, un usuario de X compartió su más innovadora creación, una aplicación que lleva un conteo de acuerdo a las tareas que hace en casa cada integrante de la pareja. La iniciativa surgió de Álvaro Echazu, que decidió hacer una especie de juego en “Ritual”, volviendo más lúdicas las tareas del hogar. La app permite establecer tareas, asignarles puntajes y marcar quién las realiza para armar una especie de competencia.
Aunque la idea no es suya originalmente, Echazu aclara que la ofrece de forma gratuita con un sencillo proceso de registro. De esta forma, cada pareja puede configurar sus propias tareas de manera online, ingresando al sitio web app-ritual.vercel.app.
La app que termina con las peleas por quién lava los platos
Desde su cuenta de X, Echazu hizo pública su aplicación y el posteo rápidamente se viralizó. Las descargas de la app se multiplicaron e incluso empezaron a surgir recomendaciones de mejoras por parte de los usuarios. “Aumentar los puntos que otorga lavar el baño por sobre los que otorga colgar la ropa”, fue una de las tantas sugerencias que se hicieron. Es que, claramente, las parejas tienen un orden de prioridades respecto a las tareas que más o menos prefieren hacer.
El desarrollo de la app se originó porque Echazu, como tantos más, tuvo discusiones con su pareja por la distribución de responsabilidades. “Con Malena tenemos el clásico problema de: ¿quién hizo más tareas de la casa esta semana?”, contó para empezar. Por eso, en un domingo, terminó la aplicación de competencias semanales en las que las propias parejas pueden establecer recompensas.
Quienes se animaron a descargar “Ritual” quieren ganar la competencia y se esfuerzan por ello. “Hiciste que mi novio quiera limpiar, admirable” y “gracias, ya lo estamos usando y por supuesto voy arriba en la tabla” fueron algunos de los comentarios que reflejaron la utilidad de la aplicación. Algunos propusieron ampliar la aplicación para hacer participar a toda la familia, incluidos hijos.
Promoción de iniciativas similares
En las tiendas de descarga también hay aplicaciones que cumplen tareas similares. Taskify es una de ellas y desde su nombre ya incluye la palabra “tareas” (“task”, en inglés). Otra herramienta relacionada que ofrecieron los interesados fue Hormi.app, una plataforma que no está destinada a administrar quehaceres domésticos, sino a administrar los gastos de la pareja.
En Hormi.app el desarrollador intentó simplificar el funcionamiento de otras aplicaciones para el manejo de las finanzas y pensó en integrarla con WhatsApp: funciona como un chatbot más al que contactar desde WhatsApp, enviándole un mensaje con tus gastos, por ejemplo “Gasté $3.200 en el súper”, o un audio o una foto del ticket. El bot lo va a categorizar y almacenar cifrado, para que luego la pareja pueda ver qué gastos hicieron y llevar un registro ordenado de los mismos.