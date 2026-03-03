Secciones

Irán asegura que lanzó ataques contra Israel y la base de Estados Unidos en Qatar

Mundo

Estados Unidos anunció el cierre indefinido de su embajada en Kuwait

Trump aseguró que su ejército tiene "recursosos ilimitados" para enfrentar a Irán.

Donald Trump. Donald Trump. FOTO TOMADA DE LATIMES.COM
Hace 1 Hs

En medio de una creciente escalada en Medio Oriente, Estados Unidos anunció el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, tras una serie de ataques atribuidos a Irán contra intereses estadounidenses en el golfo Pérsico. La decisión profundiza el clima de tensión regional y refleja la preocupación de Washington por la seguridad de su personal diplomático.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la sede diplomática informó: "Debido a las tensiones continuas en la región, la embajada estadounidense en Kuwait queda cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares regulares y de emergencia. Emitiremos un aviso cuando la embajada retome las operaciones normales". La medida implica la suspensión total de la atención al público y se mantendrá vigente hasta que las condiciones de seguridad mejoren.

El cierre se produce en un contexto de enfrentamientos indirectos entre Estados Unidos e Irán, luego de que Washington responsabilizara a Teherán por una serie de acciones hostiles contra objetivos vinculados a su presencia en la región. En paralelo, la organización Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, mientras Israel respondió con bombardeos en el sur de Beirut.

Las declaraciones previas de Donald Trump, quien advirtió sobre la capacidad militar de su país y habló de recursos prácticamente ilimitados para sostener un conflicto, suman presión a un escenario cada vez más volátil, donde las decisiones diplomáticas y militares se entrelazan en una dinámica de alto riesgo internacional.

El mandatario republicano afirmó que su ejército dispone de “suministro ilimitado de armas” y reforzó su mensaje con otra frase que marcó el tono de su postura frente a Teherán: “Las guerras pueden ser luchadas para siempre, y Estados Unidos está listo para ganar”. Las declaraciones se produjeron después del bombardeo contra la sede diplomática en Riad, en medio de un clima de máxima tensión en la región.

A través de su red Truth Social, Trump amplió su mensaje: “Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio alto, nunca fueron tan altas ni tan buenas. Según me informaron tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas. Las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)”.

En paralelo, Estados Unidos anunció el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, en respuesta a la ola de ataques atribuidos a Irán contra intereses estadounidenses en el golfo Pérsico, profundizando así la crisis diplomática y militar.

