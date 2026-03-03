Estados Unidos anunció el cierre indefinido de su embajada en Kuwait

A través de un comunicado difundido en la red social X, la sede diplomática informó: "Debido a las tensiones continuas en la región, la embajada estadounidense en Kuwait queda cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares regulares y de emergencia. Emitiremos un aviso cuando la embajada retome las operaciones normales". La medida implica la suspensión total de la atención al público y se mantendrá vigente hasta que las condiciones de seguridad mejoren.