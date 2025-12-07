Cuáles fueron los autos usados más vendidos en el país

Las señales de duda continúan marcando el ritmo del mercado automotor. En noviembre, la comercialización de autos usados volvió a retroceder y reflejó que la recuperación esperada para después de las elecciones aún no llegó.
Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se vendieron 132.089 vehículos usados, lo que representa una caída del 12,62% respecto del mismo mes de 2024, cuando se habían transferido 151.174 unidades. Frente a octubre, el descenso fue aún más pronunciado: 20,56%, ya que el mes previo se habían registrado 166.285 operaciones.
La desaceleración se replica en todos los segmentos, lo que muestra un mercado que sigue en pausa pese a las expectativas de reactivación.
Los modelos usados más elegidos
Las preferencias de los compradores se mantienen estables y los modelos líderes repiten posiciones. En noviembre, el ranking estuvo encabezado por:
- Volkswagen Gol y Trend: 7.083
- Toyota Hilux: 5.243
- Chevrolet Corsa y Classic: 3.811
- Ford Ranger: 3.627
- Volkswagen Amarok: 3.580
- Ford EcoSport: 2.718
- Toyota Corolla: 2.695
- Peugeot 208: 2.506
- Fiat Palio: 2.416
- Ford Ka: 2.284
¿Es un buen momento para comprar?
A pesar de la baja, el presidente de la CCA, Alberto Príncipe, consideró que el sector cerrará el año con un récord que superará los 1.800.000 vehículos comercializados. En este contexto, señaló que “es un buen momento” para quienes buscan oportunidades, ya que los precios se mantienen “muy razonables”.
No obstante, reconoció que noviembre fue “un mes atípico” para todo el sector automotor y que el repunte esperado no se concretó. Aun así, confió en que diciembre permita recuperar el nivel de consultas y ventas que venía sosteniéndose en meses anteriores.
En el período enero-noviembre, las provincias con mayor crecimiento en ventas fueron Formosa (30,42%), Santiago del Estero (26,11%) y Neuquén (26,05%).