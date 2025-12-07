Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuáles fueron los autos usados más vendidos en el país

El mes cerró con una baja en la ventas interanual del 12,62% y un desplome del 20,56% respecto de octubre.

Autos usados. Autos usados.
Hace 3 Hs

Las señales de duda continúan marcando el ritmo del mercado automotor. En noviembre, la comercialización de autos usados volvió a retroceder y reflejó que la recuperación esperada para después de las elecciones aún no llegó.

Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se vendieron 132.089 vehículos usados, lo que representa una caída del 12,62% respecto del mismo mes de 2024, cuando se habían transferido 151.174 unidades. Frente a octubre, el descenso fue aún más pronunciado: 20,56%, ya que el mes previo se habían registrado 166.285 operaciones.

La desaceleración se replica en todos los segmentos, lo que muestra un mercado que sigue en pausa pese a las expectativas de reactivación.

Los modelos usados más elegidos

Las preferencias de los compradores se mantienen estables y los modelos líderes repiten posiciones. En noviembre, el ranking estuvo encabezado por:

- Volkswagen Gol y Trend: 7.083

- Toyota Hilux: 5.243

- Chevrolet Corsa y Classic: 3.811

- Ford Ranger: 3.627

- Volkswagen Amarok: 3.580

- Ford EcoSport: 2.718

- Toyota Corolla: 2.695

- Peugeot 208: 2.506

- Fiat Palio: 2.416

- Ford Ka: 2.284

¿Es un buen momento para comprar?

A pesar de la baja, el presidente de la CCA, Alberto Príncipe, consideró que el sector cerrará el año con un récord que superará los 1.800.000 vehículos comercializados. En este contexto, señaló que “es un buen momento” para quienes buscan oportunidades, ya que los precios se mantienen “muy razonables”.

No obstante, reconoció que noviembre fue “un mes atípico” para todo el sector automotor y que el repunte esperado no se concretó. Aun así, confió en que diciembre permita recuperar el nivel de consultas y ventas que venía sosteniéndose en meses anteriores.

En el período enero-noviembre, las provincias con mayor crecimiento en ventas fueron Formosa (30,42%), Santiago del Estero (26,11%) y Neuquén (26,05%).

Temas Cámara del Comercio AutomotorVolksWagenArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La OCDE recorta las expectativas de crecimiento y alerta por más inflación en Argentina

La OCDE recorta las expectativas de crecimiento y alerta por más inflación en Argentina

Préstamos personales de $40.000.000: quiénes pueden acceder y cuál es la tasa de interés en diciembre 2025

Préstamos personales de $40.000.000: quiénes pueden acceder y cuál es la tasa de interés en diciembre 2025

Cómo quedará el Salario Mínimo, Vital y Móvil en diciembre de 2025

Cómo quedará el Salario Mínimo, Vital y Móvil en diciembre de 2025

¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?

¿Qué implica la colocación de deudas anunciada por Caputo?

La CNV impone cambios y las billeteras digitales se preparan para bajar sus rendimientos

La CNV impone cambios y las billeteras digitales se preparan para bajar sus rendimientos

Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Los cabos sueltos en la Policía
4

Los cabos sueltos en la Policía

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario
6

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Más Noticias
Lali Espósito y Natalia Oreiro cantaron juntas: el fogozo beso que encendió al público

Lali Espósito y Natalia Oreiro cantaron juntas: el fogozo beso que encendió al público

El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

El truco de la toalla húmeda para que tu ventilador enfríe el doble y gaste menos

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

El presidente de YPF confirma su presencia en la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad

El presidente de YPF confirma su presencia en la cena anual de la Fundación Federalismo y Libertad

Comentarios