Cuáles fueron los autos usados más vendidos en el país

¿Es un buen momento para comprar?

A pesar de la baja, el presidente de la CCA, Alberto Príncipe, consideró que el sector cerrará el año con un récord que superará los 1.800.000 vehículos comercializados. En este contexto, señaló que “es un buen momento” para quienes buscan oportunidades, ya que los precios se mantienen “muy razonables”.