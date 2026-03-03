Secciones

Se registran cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

La inesperada combinación de colores que será tendencia este otoño 2026

Lejos de las combinaciones clásicas, esta temporada plantea dúos cromáticos más arriesgados.

Los colores que marcarán la tendencia del otoño. (Imagen: New York Times) Los colores que marcarán la tendencia del otoño. (Imagen: New York Times)
Hace 2 Hs

Las colecciones de grandes diseñadores, los escaparates de ropa y los detallados manuales que se distribuyen en las salas de espera anuncian el nuevo parte: la llegada del otoño. Con ello se inicia una temporada para muchos fascinante donde las texturas, los colores y las formas dan lugar a múltiples creaciones. Las tonalidades de esta etapa son sin dudas inesperadas, con una paleta que juega con los primarios.

Esta temporada otoño invierno 2025-2026 ahonda en un universo que recuerda al armario de la reina Isabel II. El cottagecore será la máxima aspiración del presente, con prendas desestructuradas y el famoso “layering” que admite múltiples capas de ropa. Las polleras a cuadros serán también el infaltable del ciclo actual.

Tendencias de otoño: inspiración ochentera y el sello del "Street Style"

Desde Vogue Magazine explicaron que la inspiración de los 80 inundará el street style. Las hombreras de quarterback son uno de sus sellos más reconocibles, como las de los abrigos de Prabal Gurung o los blazers de Monse. Mientras que los absolutos de este período no fallan, los largos abrigos de piel o los total looks de cuero con capucha también dirán presente.

El dúo cromático que llega con fuerza este otoño 

Un dúo se adueñó de las grandes pasarelas, dejando de lado las combinaciones clásicas de blanco y negro y abriendo paso al carmesí y el negro, un infalible de la estación. La tendencia la dejó clara Armani, a modo de broche de oro para sus boinas, e Isabel Marant para sus bolsos. Ashlyn, en cambio, lo hizo con sutiles jerseys escarlatas por debajo de conjuntos íntegramente oscuros.

Esta alianza cromática da lugar a creaciones que juegan con las sutilidades. Un detalle debajo del saco o unas medias de color bermellón serán el elegido del momento.

