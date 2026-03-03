La inesperada combinación de colores que será tendencia este otoño 2026

Las colecciones de grandes diseñadores, los escaparates de ropa y los detallados manuales que se distribuyen en las salas de espera anuncian el nuevo parte: la llegada del otoño. Con ello se inicia una temporada para muchos fascinante donde las texturas, los colores y las formas dan lugar a múltiples creaciones. Las tonalidades de esta etapa son sin dudas inesperadas, con una paleta que juega con los primarios.