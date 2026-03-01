Otoño 2026: cuál es el color que reemplaza al marrón y marcará tendencia esta temporada

La buena noticia es que no hace falta renovar por completo el placard para sumarse a la tendencia. Con una pieza clave alcanza. Un blazer bordó puede transformar una combinación básica de jean y remera blanca. Desde el invierno pasado, además, el tono vino se consolidó en el calzado: un par de botas en esta gama revitaliza cualquier outfit neutro y suma identidad. Para quienes prefieran una incorporación gradual, los accesorios -pañuelos, carteras o un labial intenso- son aliados estratégicos.