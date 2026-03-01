Secciones
Otoño 2026: cuál es el color que reemplaza al marrón y marcará tendencia esta temporada

El marrón, que durante al menos dos años dominó tanto las colecciones de invierno como las propuestas de verano, comienza a despedirse de su reinado.

MODA. El marrón, tras varios años de reinado, se verá desplazado este otoño. MODA. El marrón, tras varios años de reinado, se verá desplazado este otoño. Foto tomada de Aire de Santa Fe.
Hace 2 Hs

El otoño 2026 empieza a asomar en las vidrieras y en las tendencias que circulan en redes sociales, y todo indica que habrá un cambio de mando en la paleta. El marrón, que durante al menos dos años dominó tanto las colecciones de invierno como las propuestas de verano, comienza a despedirse de su reinado.

El tono chocolate logró trascender la temporada de tapados y camperas y se instaló como sinónimo de sobriedad y minimalismo en prendas y accesorios. Sin embargo, de cara a la nueva etapa fría, la paleta se intensifica: el marrón cede terreno ante el bordó, un color que promete marcar el pulso de los looks otoñales.

También conocido como rojo vino, el bordó no es una novedad absoluta en pasarelas ni entre influencers de moda. Cada cierto tiempo regresa, impulsado por su versatilidad. Combina la fuerza del rojo con la elegancia de los tonos oscuros y ofrece un equilibrio entre sofisticación y personalidad, dos atributos muy valorados por el público argentino a la hora de armar un outfit para el frío.

Por qué el bordó será tendencia en el otoño

El bordó tiene presencia sin resultar estridente. Esa es una de las claves de su elección para la nueva temporada. Favorece a distintos tonos de piel, funciona tanto en propuestas formales como en estilismos más relajados y dialoga con facilidad con negro, gris, beige y jean.

Además, se adapta a múltiples prendas y accesorios: desde blazers estructurados y sweaters oversize hasta botas, borcegos y carteras. Incluso el maquillaje en tonos rojo oscuro se suma como complemento para reforzar la identidad del look.

En Argentina, donde el otoño suele combinar días templados con noches frescas, el bordó encuentra un terreno ideal. Puede lucirse en un saco liviano para la oficina, en un tapado protagonista para la noche o en un tejido amplio para un plan informal. El resultado es un conjunto que gana calidez y carácter sin caer en excesos.

La buena noticia es que no hace falta renovar por completo el placard para sumarse a la tendencia. Con una pieza clave alcanza. Un blazer bordó puede transformar una combinación básica de jean y remera blanca. Desde el invierno pasado, además, el tono vino se consolidó en el calzado: un par de botas en esta gama revitaliza cualquier outfit neutro y suma identidad. Para quienes prefieran una incorporación gradual, los accesorios -pañuelos, carteras o un labial intenso- son aliados estratégicos.

Y para los que todavía se sienten cómodos con el marrón, no es necesario descartarlo de inmediato. Combinado con bordó ofrece una mezcla actual y sofisticada, ideal para una transición elegante. Se trata de una dupla poco explorada en el país, lo que la convierte en una alternativa innovadora.

Las principales marcas y diseñadores locales ya lo anticiparon en sus nuevas colecciones: este otoño 2026 el marrón deja de ser el único protagonista. El bordó avanza con fuerza y se perfila como el tono que aportará elegancia, calidez y una cuota de actitud a la temporada.

