La falta de producción local disparó los precios de hortalizas en Tucumán

“No es nuestra producción. Se trae desde el norte y eso eleva los costos. La verdura de hoja se disparó. No hay ahora producción local: todo se manchó, se quemó o se perdió”. Con esas palabras, Ricardo Cecilia, presidente de la Sociedad de Productores de Frutas, Hortalizas y Afines de Tucumán, describió el complejo panorama que atraviesa el sector hortícola en la provincia y reclamó asistencia para los pequeños y medianos productores tucumanos.
Como consecuencia de esta situación, en los últimos 30 días se registraron fuertes incrementos en los precios de las verduras en el Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (Mercofrut), que en algunos productos superaron el 200%, según fuentes de la entidad. El aumento impactó también en las verdulerías y comercios minoristas de la provincia.
En el mercado concentrador confirmaron que la suba responde principalmente a factores climáticos. “Algunos precios han aumentado por las condiciones del tiempo. La hortaliza de hoja está viniendo mayormente del norte, como Jujuy, porque acá tenemos poca producción. La lluvia perjudicó mucho y está ingresando menos mercadería. Al regir la oferta y la demanda, el precio automáticamente sube”, explicó Eduardo Martín, presidente de Mercofrut.
Algunas subas
Según detalló, la lechuga es uno de los productos que más aumentó en los últimos días. “Una jaula que hace una semana o 10 días se vendía a $8.000 o $10.000, hoy esa misma calidad vale entre $20.000 y $25.000. La acelga pasó de $5.000, $6.000 y $8.000 a $20.000 y $25.000, incluso $30.000”, indicó.
Otros casos: el valor del bulto de perejil se elevó de entre $5.000 y $7.000 a unos $20.000; mientras que la papa (entre $12.000 y $13.000) y el tomate registran variaciones leves, que dependen de la calidad.
Sin embargo, aclaró que no todos los productos registraron aumentos. “Algunos rubros suben y otros bajan”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó el caso del limón: “Por la escasez y las heladas, el cajón llegó a venderse a $25.000 o $30.000. Hoy ese mismo limón, de la misma calidad, está entre $8.000 y $10.000 el cajón de 20 kilos”.
Martín dijo que, si bien hay mercadería en el mercado, las ventas están retraídas por la situación económica. “El factor monetario influye. Hoy, muchas familias priorizan los gastos escolares y a veces hasta se privan de consumir algunos alimentos. Se vende menos y, al venderse menos, hay más oferta”, analizó. Pero se mostró optimista: “Tengo la esperanza de que en 10 o 15 días esto se componga”.