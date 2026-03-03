La falta de producción local disparó los precios de hortalizas en Tucumán

“No es nuestra producción. Se trae desde el norte y eso eleva los costos. La verdura de hoja se disparó. No hay ahora producción local: todo se manchó, se quemó o se perdió”. Con esas palabras, Ricardo Cecilia, presidente de la Sociedad de Productores de Frutas, Hortalizas y Afines de Tucumán, describió el complejo panorama que atraviesa el sector hortícola en la provincia y reclamó asistencia para los pequeños y medianos productores tucumanos.